Dvadesettrogodišnji Britanac, Ajrton Redfern iz Devona u Enegleskoj, poginuo je u Donjeckoj oblasti Ukrajine dok je učestvovao u borbenim operacijama na strani ukrajinske vojske, potvrdila je njegova majka, prenosi grčki portal Pronjuz.

Kako je izvestio Bi-Bi-Si, poginuo je 9. maja, međutim, njegova porodica je objavila smrt nekoliko dana kasnije, a majka ga je opisala kao „hrabrog i snažnog“ i izrazila duboku tugu zbog njegovog gubitka. Rekla je da je živela u strahu od tragičnih vesti, strahu koji se na kraju potvrdio, dok je govorila o emocionalnom slomu porodice, uključujući i njegovog mlađeg brata.

Ona se zahvalila onima koji su poslali poruke podrške i počasti u njegovo sećanje, javlja Bi-Bi-Si

Kancelarija za inostrane i poslove Komonvelta (Forin ofis) potvrdila je da je u kontaktu sa porodicom i ukrajinskim vlastima, pružajući podršku, podsećajući da se putovanja u područja Ukrajine poput Donjecka ne preporučuje zbog ratne situacije.

Redfern je pohađao školu u Čerston Ferersu, pre nego što se pridružio RAF-u sa 17 godina i kasnije putovao u inostranstvo.

Njegovi poznanici su ga opisivali kao posebno sposobnog i simpatičnog mladića.

Porodica takođe izveštava da je trebalo da bude odlikovan nagradom za hrabrost nekoliko dana nakon smrti, prenosi grčki portal.

