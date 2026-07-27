Porodica koja je sređivala kuću preminulog rođaka u gradu Džuno na Aljasci pronašla je ljudske ostatke u sanduk-zamrzivaču, što je pokrenulo policijsku istragu.
Policija je 19. jula oko 19.59 časova izašla na teren nakon prijave o mogućem pronalasku tela i pronašla ostatke u zaključanom pomoćnom objektu na imanju, unutar velikog zamrzivača, prenosi britanski San.
Nakon uviđaja, policija je potvrdila da se radi o ljudskim ostacima. Istražitelji veruju da pripadaju odraslom muškom članu porodice, ali konačnu identifikaciju tek treba da potvrdi medicinski veštak.
"Nije poznato koliko dugo su se ostaci nalazili u zamrzivaču", saopštila je policija.
Istragom je utvrđeno da nikada nije bio prijavljen nestanak osobe koja bi odgovarala pronađenim ostacima u evidenciji policijske uprave Džuno.
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