Nesreća se dogodila u blizini naselja Kimeski, a u autobusu su se u trenutku udesa nalazile ukupno 42 osobe, uključujući tri osobe zaposlene u prevozničkoj kompaniji, preneo je "Hurijet".

Na lice mesta upućene su ekipe hitne pomoći, policije, žandarmerije, vatrogasaca, kao i pripadnici specijalnih službi.

Povređeni putnici izvučeni su iz autobusa, zbrinuti na licu mesta i prevezeni u više bolnica u Kirikaleu.

Prema prvim informacijama, niko od povređenih nije životno ugrožen.

Policija i žandarmerija pokrenule su istragu kako bi utvrdile uzrok nesreće.