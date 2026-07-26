Istraživanje u antičkom gradu Traleisu dovelo je do fascinantnog otkrića - pronađen je impresivni bazen tokom istraživanja velikog kompleksa kupatila i gimnazijuma.

Danas se olimpijski bazeni povezuju sa vrhunskim sportom, preciznim dimenzijama i savremenom tehnologijom, ali nedavno arheološko otkriće u Turskoj pokazuje da su stanovnici antičkog sveta još pre gotovo dve hiljade godina imali podjednako impresivne prostore namenjene plivanju, rekreaciji i društvenom životu.

U drevnom gradu Traleisu, na području današnjeg Ajdina, arheolozi su otkrili monumentalni bazen koji stručnjaci nazivaju svojevrsnim antičkim ekvivalentom današnjih olimpijskih bazena.

Bazen je otkriven tokom istraživanja velikog kompleksa kupatila i gimnazijuma u antičkom gradu Traleisu, jednom od najvažnijih centara zapadne Anadolije. Grad se nalazi u blizini današnjeg Ajdina, a njegova istorija seže duboko u antičko doba. Osnovali su ga Argivci i lokalno stanovništvo, a nakon osvajanja Aleksandra Velikog 334. godine pre nove ere menjao je različite vladare. U rimskom periodu postao je značajan kulturni, privredni i sportski centar.

Prema dostupnim informacijama, arheolozi su otkrili veliki bazen sa hladnom vodom dug oko 37 i širok 12 metara. Iako nije reč o olimpijskom bazenu u današnjem smislu, njegova veličina i namena pokazuju da je bio predviđen za organizovane sportske aktivnosti, treninge i rekreaciju stanovnika grada.

Bazen je bio deo mnogo većeg kompleksa koji je obuhvatao kupatila i prostore povezane sa rimskom kulturom brige o telu. U antičkom svetu kupatila nisu bila samo mesta za održavanje higijene – predstavljala su središta društvenog života, gde su se ljudi okupljali, razgovarali, odmarali, vežbali i obrazovali.

Ovo otkriće posebno je zanimljivo jer pokazuje koliko su napredne bile antičke hidrotehničke tehnologije. Izgradnja ovako velikih bazena zahtevala je precizno planiranje dovoda vode, odvodnje, hidroizolacije i održavanja kvaliteta vode. Rimljani su bili poznati po izuzetno razvijenim vodovodnim sistemima, termama i bazenima, a njihova arhitektura i danas fascinira inženjere, piše gbnews.

Novo otkriće menja pogled na svakodnevni život stanovnika Traleisa. Ono svedoči o kulturi odmora, negovanja tela i društvenih običaja u antičkom svetu. Veliki bazen ukazuje na to da plivanje nije bilo isključivo privilegija bogatih pojedinaca, već deo šireg sistema javnih sadržaja koji su imali važnu ulogu u životu grada.