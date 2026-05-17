Serija snažnih ruskih udara na objekte u kojima su, prema tvrdnjama Moskve i kineskih medija, bili smešteni strani borci u Ukrajini otvorila je ozbiljna pitanja o ulozi zapadnih država u ratu, piše kineski portal Sohu u opširnoj analizi koja je izazvala veliku pažnju međunarodne javnosti.

Prema navodima tog medija, poslednji kombinovani napadi ruske vojske pokazali su koliko je položaj stranih plaćenika na ukrajinskom frontu postao opasan, ali i koliko raste politički pritisak na zemlje NATO zbog prisustva njihovih državljana u zoni sukoba.

Sohu tvrdi da su ruske snage koristile visokoprecizne raketne sisteme dugog dometa, avijaciju i udarne dronove za gađanje punktova privremenog raspoređivanja stranih boraca u više regiona Ukrajine, uključujući Harkovsku, Zaporošku i Odesku oblast.

Prema podacima koje je preneo ruski Ministarstvo odbrane, tokom udara bilo je poginulih i ranjenih među stranim državljanima, dok tačan broj žrtava još nije zvanično potvrđen.

Strani borci pod sve većim pritiskom

Kineski portal navodi da su među pogođenima navodno bili državljani Poljske, SAD, Francuske, Kolumbije i drugih država, uključujući bivše pripadnike regularnih armija i privatnih vojnih kompanija.

Moskva već dugo tvrdi da sve strane plaćeničke jedinice smatra legitimnim vojnim ciljevima, dok istovremeno optužuje zapadne zemlje da indirektno podstiču odlazak svojih državljana u rat, uprkos zvaničnim tvrdnjama da nisu direktno uključene u sukob.

Sohu podseća da ovo nije prvi veliki talas udara na objekte povezane sa stranim borcima.

Prema tvrdnjama iz teksta, početkom maja tokom kombinovanih ruskih napada pogođena je čak 31 baza, dok je u jednom kampu za obuku u Odeskoj oblasti, kako se navodi, poginulo više od 200 ljudi.

Kineski medij tvrdi i da je od početka rata kroz sukob prošlo više od 11.000 stranih boraca, dok su hiljade izgubile život ili napustile Ukrajinu.

NATO pod pritiskom zbog stranih plaćenika

U analizi se navodi da pojačani ruski udari ozbiljno utiču na pad interesovanja stranih dobrovoljaca za odlazak na ukrajinski front.

Prema pisanju Sohoa, ukrajinske vlasti zbog velikih gubitaka pokušavaju da pojačaju regrutaciju ljudi iz Azije, Latinske Amerike i sa Bliskog istoka.

Kineski portal tvrdi i da zapadne privatne vojne kompanije, kao i pojedine obaveštajne strukture iz SAD i Kanade, pomažu u organizovanju regrutacije, uglavnom kroz obećanja o visokim zaradama.

Međutim, prema tvrdnjama stranih boraca koje prenosi Sohu, mnogi od njih po dolasku na front nailaze na ozbiljne probleme – od haosa u komandovanju do nedostatka municije i loših uslova boravka.

Navodi se čak i da pojedini borci sami kupuju deo opreme i naoružanja, što je, kako ocenjuju autori analize, potpuno drugačija slika od one koja se često prikazuje u zapadnim medijima.

Sohu zaključuje da ruski udari na objekte stranih boraca dodatno komplikuju položaj NATO država i otežavaju dalji priliv dobrovoljaca u Ukrajinu, dok istovremeno jačaju poziciju ruske vojske na frontu.