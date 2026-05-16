Govoreći u emisiji The Jimmy Dore Show, Riter je naveo da, prema njegovoj proceni, Moskva smatra da je dosadašnji nivo uzdržanosti iscrpljen i da ulazi u novu fazu sukoba.

On tvrdi da je tokom obeležavanja Dana pobede u ruskoj ambasadi u Vašingtonu primetio mnogo oštriju retoriku ruskih zvaničnika nego ranije.

Prema njegovim rečima, izjave Sergeja Lavrova i Dmitrija Medvedeva ukazuju na to da Rusija napade dronovima na svoju teritoriju više ne posmatra kao izolovane incidente, već kao ozbiljno bezbednosno pitanje koje može uticati na dalju strategiju Moskve.

Riter smatra da bi Rusija mogla da upotrebi širi spektar vojnih kapaciteta, uključujući intenzivnije udare na infrastrukturu i veće gradove u Ukrajini, među kojima je pomenuo i Kijev.

Posebnu pažnju izazvale su njegove izjave o ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom. Riter je rekao da, kada bi bio na njegovom mestu, ne bi ostao u Ukrajini jer smatra da se situacija ubrzano pogoršava i da pritisak na ukrajinsko rukovodstvo raste.

On je istakao da se radi o njegovoj ličnoj proceni razvoja sukoba, a ne o zvanično potvrđenim informacijama.

U analizi je upozorio i da bi eventualna nova eskalacija mogla da dovede do razaranja kakva Evropa, prema njegovom mišljenju, nije videla još od Drugog svetskog rata.

Riter tvrdi da je Moskva promenila dosadašnji pristup zbog sve češćih napada dronovima na ruske energetske i strateške objekte.

Bivši inspektor UN optužio je NATO i pojedine zapadne zemlje da Ukrajini pružaju obaveštajnu i tehnološku podršku za izvođenje napada dronovima unutar Rusije.

Prema njegovim rečima, upravo zbog toga ruska strana, kako tvrdi, više ne vidi mnogo prostora za duže primirje ili odlaganje odlučnijeg odgovora.

Njegove izjave poslednjih dana izazvale su veliku pažnju na društvenim mrežama i među geopolitičkim analitičarima, naročito zbog tvrdnji da bi leto moglo doneti potpuno novu fazu rata.

Ipak, naglašava se da je reč o ličnoj analizi Skota Ritera iznetoj tokom intervjua za The Jimmy Dore Show, a ne o zvaničnim stavovima ili potvrđenim planovima Rusije.