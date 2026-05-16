Slovački premijer Robert Fico izazvao je veliku pažnju u evropskoj javnosti nakon što je otvoreno izjavio da bi francuski predsednik Emanuel Makron mogao da postane novi lider Evropske unije nakon završetka mandata u Francuskoj 2027. godine.

Fico je, govoreći o budućnosti Evropske unije i mogućim političkim promenama unutar Brisela, ocenio da je Evropi potreban snažan lider koji bi mogao da preuzme kontrolu nad sve dubljom krizom unutar EU.

Njegove izjave prenela je ruska agencija RIA Novosti.

Evropi su potrebni jaki lideri. Ako biste me pitali ko bi to bio u ovom trenutku, rekao bih da je jedini za koga verujem da je sposoban da preuzme ovu ulogu u Evropskoj uniji danas francuski predsednik Emanuel Makron - rekao je Fico.

Slovački premijer podsetio je da Makronov predsednički mandat u Francuskoj ističe 2027. godine, što je dodatno podgrejalo spekulacije o njegovoj budućoj ulozi u evropskoj politici.

Makron sve bliži vrhu Evropske unije?

Poslednjih godina Emanuel Makron pokušava da se nametne kao jedan od glavnih političkih lidera Evrope, posebno u trenutku kada se Evropska unija suočava sa ratom u Ukrajini, migrantskom krizom, ekonomskim problemima i rastućim političkim podelama među članicama.

Francuski predsednik često govori o potrebi stvaranja „jače i suverenije Evrope“, kao i o većoj nezavisnosti EU od Sjedinjenih Američkih Država.

Analitičari smatraju da Fico ovom izjavom šalje važnu političku poruku, posebno jer dolazi od lidera koji je često kritikovao politiku Brisela i otvoreno se sukobljavao sa pojedinim strukturama unutar Evropske unije.

Iako trenutno ne postoji zvanična funkcija „šefa Evropske unije“, u političkim krugovima sve se više govori o mogućem jačanju centralnih evropskih institucija i stvaranju snažnijeg liderstva unutar EU.

Fico upozorava na raspad Evropske unije

Pored podrške Makronu, Robert Fico ponovo je upozorio na ozbiljne probleme unutar Evropske unije i ocenio da bi ukidanje prava veta državama članicama moglo da označi početak raspada EU.

Trenutno Evropska unija funkcioniše po principu jednoglasnosti za niz ključnih odluka, što znači da svaka članica ima pravo da blokira određene predloge.

Fico smatra da bi ukidanje tog mehanizma dodatno produbilo podele među državama članicama i izazvalo ozbiljne političke sukobe unutar Unije.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada Brisel sve češće razmatra reforme odlučivanja zbog rastućih neslaganja među članicama oko rata u Ukrajini, migracija, ekonomije i spoljne politike.