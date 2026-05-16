Felisijen Kabuga, biznismen iz Ruande optužen za genocid tokom sukoba 1994. godine, preminuo je danas u bolnici u Hagu, saopštio je Međunarodni rezidualni mehanizam Ujedinjenih nacija za krivične tribunale.

Kako se navodi, medicinsko osoblje pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija odmah je obavešteno o njegovoj smrti, dok su holandske vlasti pokrenule standardnu proceduru istrage u skladu sa domaćim zakonima.

Predsednica Mehanizma, sudija Grasiela Gati Santana, naložila je detaljnu istragu svih okolnosti smrti, a za vođenje postupka određen je sudija Alfonz Orije.

Kabuga je bio optužen za genocid, zaveru za izvršenje genocida, podsticanje na genocid, kao i za zločine protiv čovečnosti, uključujući progon, ubistva i istrebljenje tokom genocida nad Tutsima u Ruandi 1994. godine.

Međunarodni krivični sud za Ruandu izdao je nalog za njegovo hapšenje još 2013. godine, ali je uhapšen tek 16. maja 2020. u Francuskoj, nakon dugogodišnjeg skrivanja.

Nekoliko meseci kasnije, u oktobru 2020, prebačen je u pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija u Hagu.

Suđenje Kabugi počelo je u septembru 2022. godine, ali je postupak obustavljen u septembru 2023, nakon što je sud zaključio da zbog zdravstvenog stanja više nije sposoban da prati suđenje.

Sud je tada odlučio da ostane u pritvoru Ujedinjenih nacija dok se ne donese odluka o njegovom mogućem privremenom puštanju na slobodu.

U trenutku smrti čekala se odluka o tome da li će biti prebačen u neku državu koja bi bila spremna da ga prihvati.