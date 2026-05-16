Bivši premijer Mađarske Viktor Orban odbacio je optužbe novog predsednika vlade Petera Mađara da je prethodna vlast tokom 16 godina „opljačkala zemlju”, poručivši da je upravo za vreme njegove administracije država ekonomski ojačala.

Orban je na Fejsbuku naveo da su tokom njegovog mandata udvostručena državna sredstva, da su devizne rezerve dostigle rekordni nivo, kao i da su zlatne rezerve višestruko povećane u odnosu na stanje iz 2010. godine.

"Mađar priča gluposti. Odlazeća nacionalna vlada nije opljačkala zemlju, već je ojačala Mađarsku", napisao je Orban, uz tvrdnju da bi nova vlast mogla da oslabi ekonomsku poziciju zemlje.

On je optužio novu administraciju i za povezanost sa međunarodnim finansijskim i političkim centrima moći.

"Ministarstvo finansija je dato bankarima, Ministarstvo ekonomije Šelu, Soroševa mreža se preselila u kabinet premijera", naveo je Orban.

Polemika između dvojice političara dodatno se zaoštrila nakon što je Peter Mađar saopštio da se protivi isplati zakonske otpremnine Viktoru Orbanu po odlasku sa funkcije.

Prema mađarskim propisima, Orban bi imao pravo na oko 39 miliona forinti, odnosno približno 105.000 evra otpremnine.

"Prema njegovoj deklaraciji o imovini, Viktor Orban, koji je bez novca, imao bi pravo na otpremninu od 38.801.013 forinti na osnovu zakona koji je usvojio zbog pljačke naše zemlje .Nećeš je dobiti", napisao je Mađar na Fejsbuku.

Mađar je dodao da neće potpisati dokumentaciju potrebnu za isplatu otpremnina članovima bivše vlade, zbog čega bi više nekadašnjih ministara moglo ostati bez milionskih naknada.

Sa druge strane, nekoliko bivših članova Orbanove vlade već je najavilo da će eventualni novac donirati u humanitarne svrhe, uključujući i dečiji dom u Zakarpatskoj oblasti u Ukrajini.