Ruski zvaničnici podigli su uzbunu nakon navodnog pokušaja napada ukrajinskih snaga na Zaporošku nuklearnu elektranu, upozoravajući da bi eventualno oštećenje reaktora moglo izazvati katastrofu ozbiljniju od tragedije u Černobilju. Dramatično upozorenje stiglo je od Vladimira Džabarova, prvog zamenika predsednika Komiteta Saveta Federacije za međunarodne poslove, koji tvrdi da bi posledice nuklearnog incidenta pogodile ne samo Ukrajinu i Rusiju, već i veliki deo Evrope.

Kako prenosi ruski portal Lenta.ru, Džabarov je komentarisao informacije da su ukrajinske oružane snage pokušale da izvedu napad dronom na Zaporošku nuklearnu elektranu, najveću nuklearnu elektranu u Evropi.

Prema dostupnim informacijama, dron se srušio u blizini energetskih blokova elektrane, ali nije eksplodirao pri udaru. Zvaničnici tvrde da elektrana nastavlja da radi normalno i da nije bilo povređenih.

„Katastrofa gora od Černobilja“

Govoreći o mogućim posledicama, Džabarov je izneo dramatično upozorenje.

- Vanredna situacija mogla bi da izazove tragediju koja bi katastrofu u Černobilju učinila manjom nesrećom - rekao je ruski senator.

On tvrdi da bi eventualno oštećenje Zaporoške nuklearne elektrane izazvalo širenje radioaktivnog oblaka daleko van granica Ukrajine.

- Radioaktivni oblak proširio bi se ne samo na Ukrajinu, već i na mnoge evropske zemlje - upozorio je Džabarov.

Ruski zvaničnik ocenio je da bi napad na nuklearni objekat predstavljao „zločin protiv cele Evrope“ i pozvao Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) da obrati pažnju na situaciju.

Zaporožje ponovo u centru svetske pažnje

Zaporoška nuklearna elektrana od početka rata predstavlja jedno od najopasnijih žarišta sukoba između Rusije i Ukrajine. Elektrana, koja se nalazi pod ruskom kontrolom, više puta je bila predmet međusobnih optužbi Moskve i Kijeva za granatiranje i ugrožavanje nuklearne bezbednosti.

Stručnjaci već dugo upozoravaju da bi ozbiljno oštećenje sistema za hlađenje ili energetskih blokova moglo izazvati ogromnu ekološku katastrofu sa posledicama po čitavu Evropu.

Džabarov je u izjavi dodatno kritikovao ukrajinsko rukovodstvo, poručivši da se „igra sa vatrom“ i izrazio nadu da će među evropskim saveznicima Kijeva biti dovoljno uticaja da se spreči dalja eskalacija oko nuklearnih objekata.

Za sada nije bilo zvanične reakcije ukrajinske strane na tvrdnje Moskve o pokušaju napada dronom.