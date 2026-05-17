Pobednica Evrovizije 2026 i bugarska pop diva Dara najavila je dolazak u Srbiju.

Mlada pevačica je nakon konferencije za medije ekskluzivno za srpske novinare otkrila da planira da poseti našu zemlju.

Dara nije krila oduševljenje, pa je kratko i jasno poručila:

-Želim u goste, da, da, dolazim - dodala je ona.

Bugarska umetnica važi za jednu od najpoznatijih pop izvođačica u svojoj zemlji, a evropsku publiku osvojila je autentičnim zvukom i upečatljivim scenskim nastupima.

Tokom karijere pomerala je granice bugarske pop muzike i stekla veliku popularnost hitovima "Thunder", "Call Me" i "Mr. Rover", koji su nedeljama dominirali muzičkim top-listama.

Nakon pobede na Evroviziji 2026, interesovanje publike za bugarsku zvezdu dodatno je poraslo, a njena najava dolaska u Srbiju posebno je obradovala fanove iz regiona.

Ko je DARA?

Podsetimo, 70. Evrovizije održane u Beču je popularna bugarska pop zvezda Dara (Darina Nikolajeva Jotova), koja je trijumfovala sa energičnom dens-pop pesmom "Bangaranga".

Njena pobednička numera spaja moderan klupski zvuk sa tradicionalnim folklornim motivima, a tekst nosi snažnu poruku o samoosnaživanju, buntu i borbi protiv anksioznosti.

Osvojila je više od 500 poena od publike i stručnog žirija, ostavivši Izrael na drugom mestu.

Što se tiče predstavnika Srbije, rok grupa Lavina zauzela je 17. mesto u finalu sa pesmom "Kraj mene".