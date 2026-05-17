I pored procena da bi rat između Ukrajine i Rusije mogao uskoro da se okonča, sukob na terenu se nastavlja. Volodimir Zelenski kaže da je ključno prekinuti sve kanale isporuke Rusiji komponenti za proizvodnju raketa i dronova. Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov izjavio da je ukrajinski dron-kamikaza udario u cevovod u blizini mašinskih sala zaporoške nuklearke.

UŽIVO:

Tri osobe poginule u napadima dronova u Rusiji

Tri osobe su stradale u napadima dronova na Himki i Mitišči, saopštio je gubernator Moskovske oblasti Andrej Vorobjov.

"U Himkiju je žena poginula kao posledica udara drona u privatnu kuću. Još jedna osoba je ispod ruševina. Dva muškarca su poginula u selu Pogorelki u Mitiščiju. Tamo su ostaci drona pogodili kuću u izgradnji", napisao je Vorobjov u objavi na platformi Maks.

Prema njegovim rečima, dron je pogodio i stambene zgrade u Istri u Moskovskoj oblasti, a četiri osobe su povređene.

"Sve žrtve dobijaju neophodnu medicinsku negu. Svakako ćemo pomoći porodicama poginulih i povređenih", naglasio je guverner.

Kako je dodao, spasioci i sve službe za vanredne situacije rade na svim lokacijama.

Ukrajinski dron-kamikaza udario u cevovod

Ukrajinski dron-kamikaza udario je u cevovod u blizini mašinskih sala Zaporoške nuklearne elektrane, nakon čega je pao u neposrednoj blizini energetskog bloka broj 1 bez detonacije, rekao je generalni direktor "Rosatoma" Aleksej Lihačov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da, ukoliko "ruska ratna mašinerija" opstane, njeni naredni udari mogu biti usmereni i protiv Evrope i drugih regiona.

Istakao da je u nedavnom napadu na Kijev Rusija koristila rakete proizvedene ove godine, navodeći da bi bez komponenti iz Evrope, Japana i Sjedinjenih Američkih Država njihova proizvodnja bila onemogućena. Prema njegovim rečima, ključno je prekinuti sve kanale isporuke Rusiji komponenti za proizvodnju raketa i dronova.

Slovački premijer Robert Fico rekao je da strategija koju su zapadne zemlje izabrale da oslabe Rusiju kroz vojnu podršku Ukrajini ne daje rezultate.

"Strategija koju Zapad podržava jeste da podržava ovaj sukob. To bi trebalo da posluži slabljenju Rusije, jednostavno ne funkcioniše“, naglasio je Fico.