Zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa navodno podstiču Ujedinjene Arapske Emirate da povećaju svoje angažovanje u sukobu sa Iranom, uključujući mogućnost preuzimanja jednog od iranskih ostrva u Persijskom zalivu, piše britanski Telegraf.

Prema navodima lista, pojedini ljudi iz Trampovog okruženja pominjali su ostrvo Lavan, koje je, prema tvrdnjama izvora, bilo meta tajnih napada Emirata početkom aprila.

"Neki u okruženju Donalda Trampa sugerisali su da UAE treba da preuzmu ostrvo Lavan, koje je navodno bombardovano u tajnim vojnim napadima Emirata početkom aprila. Uzmite ih! Na terenu bi bile čizme UAE umesto američkih", rekao je za "Telegraf" bivši visoki Trampov bezbednosni zvaničnik.

Ove informacije pojavljuju se u trenutku sve intenzivnijeg približavanja Emirata Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama tokom rata sa Iranom.





Emirati učvršćuju veze sa Vašingtonom i Tel Avivom

Analitičari ocenjuju da je rat dodatno promenio odnose na Bliskom istoku i ubrzao formiranje novih regionalnih saveza.

Prema navodima britanskog lista, UAE su pretrpele veliki pritisak zbog iranskih raketnih i dronskih napada od početka sukoba krajem februara, što je u Abu Dabiju izazvalo ozbiljno preispitivanje bezbednosne strategije i međunarodnih partnerstava.

Umesto približavanja zalivskih država, sukob je dodatno produbio razlike među njima, uključujući i odnose sa Saudijskom Arabijom.

Početkom maja Emirati su odlučili i da napuste OPEK, organizaciju proizvođača nafte u kojoj dominantnu ulogu ima Saudijska Arabija.

"Što duže ovo traje, to više vremena imaju da razmisle o svom mestu u svetu, svom mestu u Zalivu – ko je prijatelj, a ko nije. Oni gledaju na stvari prilično oštro, crno-belo, kao prijatelj ili neprijatelj", rekla je za "Njujork tajms" Barbara Lif, bivša ambasadorka SAD u UAE.

Navodi o napadima na iranske ciljeve

Prema pojedinim izveštajima, predsednik UAE šeik Mohamed bin Zajed el Nahjan pokušao je na početku rata da ubedi Saudijsku Arabiju i Katar da se uključe u kontraudare protiv Irana.

Britanski Telegraf navodi da su Emirati početkom aprila navodno izveli napade na više iranskih ciljeva, uključujući i ostrvo Lavan, iako zvanične potvrde nije bilo.

Rojters je ranije izvestio i da je Saudijska Arabija krajem marta sprovela više vazdušnih udara na Iran.

Istovremeno, saradnja UAE i Izraela dodatno je ojačana tokom rata, uprkos tome što su druge zalivske države pokušavale da ostanu po strani.

Prema navodima medija, Izrael je Emiratima isporučio sisteme protivvazdušne odbrane "Gvozdena kupola" radi zaštite od iranskih napada.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je u martu imao tajnu posetu Emiratima i da su razgovori doveli do "značajnog napretka", dok je Abu Dabi negirao da je do sastanka došlo.

Teheran optužuje UAE za saradnju sa Izraelom

Iran je ove nedelje optužio Emirate da su postali deo agresije protiv Teherana.

"Nakon izveštaja, Iran je ove nedelje nazvao UAE "aktivnim partnerom u ovoj agresiji, i nema sumnje u to"."

Emirati su odgovorili da odbacuju optužbe i naveli da zadržavaju pravo da odgovore na svaku pretnju.

UAE su odgovorili da odbacuju "pokušaje opravdanja iranskih terorističkih napada", ali su rekli da zadržavaju "sva svoja suverena, zakonska, diplomatska i vojna prava da se suprotstave bilo kakvoj pretnji, zahtevu ili neprijateljskom činu".

Nova podela na Bliskom istoku

Istraživač Kraljevskog instituta za ujedinjene službe Burdžu Ozčelik ocenila je da je rat ubrzao formiranje savezništva između SAD, Izraela i UAE.

Prema njenim rečima, pojedine zalivske zemlje nezadovoljne su zbog američkog angažovanja u ratu, dok su Emirati dodatno učvrstili odnose sa Vašingtonom.

Ozčelik navodi da je savetnik predsednika UAE Anvar Gargaš još u aprilu ocenio da će sukob dodatno povećati američki i izraelski uticaj u regionu.

Istovremeno, analitičari upozoravaju da bi dublja vojna saradnja UAE i Izraela mogla da izazove negativne reakcije u arapskom svetu, posebno zbog rata u Gazi.