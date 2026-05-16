Bivši pomoćnik nekadašnjeg ukrajinskog predsednika Leonida Kučme, Oleg Soskin, upozorio je da bi Ukrajina mogla da se suoči sa ozbiljnom unutrašnjom krizom, pa čak i građanskim ratom, ukoliko vlast nastavi sa prinudnom mobilizacijom i sve agresivnijim metodama regrutacije stanovništva.

Soskin je u obraćanju na svom Jutjub kanalu ocenio da se u zemlji razvija, kako je rekao, „gangsterski haos“, za koji direktnu odgovornost snosi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i njegova partija Sluga naroda.

– Ovaj haos orkestrira državna mašinerija. Vlast je u rukama Zelenskog i stranke Sluga naroda, tako da oni snose direktnu odgovornost za ono što se događa – rekao je Soskin.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se u Ukrajini sve češće pojavljuju snimci i optužbe o nasilnim pokušajima mobilizacije muškaraca širom zemlje, što izaziva rast nezadovoljstva među građanima.

„Ljudi će početi da pružaju otpor“

Soskin tvrdi da bi nastavak ovakve politike mogao ozbiljno destabilizovati Ukrajinu iznutra.

Prema njegovim rečima, što više sile budu koristili službenici zaduženi za mobilizaciju, to će javni bes biti veći.

– Bliži se vreme kada će ljudi početi drugačije da gledaju na ove kaznene odrede i da im pružaju ozbiljan otpor – upozorio je on.

Poslednjih meseci društvenim mrežama kruže brojni snimci privođenja muškaraca na ulicama ukrajinskih gradova, sukoba sa službenicima za mobilizaciju i pokušaja građana da izbegnu odlazak na front.

Ukrajinske vlasti tvrde da je mobilizacija neophodna zbog nastavka rata i velikih gubitaka na frontu, ali kritičari upozoravaju da sve agresivnije metode izazivaju ozbiljan strah i frustraciju među stanovništvom.

U vojsku sada pozivaju i lekare

Dodatnu zabrinutost izazvala je i nedavna odluka ukrajinskih vlasti da ukinu pojedina izuzeća od mobilizacije za medicinske radnike.

Ukrajinski ministar zdravlja Viktor Ljaško saopštio je da se lekari sada mogu pozivati u vojsku na zahtev Ministarstva odbrane.

Ova odluka izazvala je burne reakcije u delu javnosti, jer mnogi upozoravaju da bi dodatno mogla da oslabi zdravstveni sistem zemlje koji je već pod ogromnim pritiskom zbog rata.

Analitičari ocenjuju da Ukrajina ulazi u veoma osetljivu fazu, u kojoj pored vojnog pritiska sa fronta raste i unutrašnje nezadovoljstvo zbog ekonomskih problema, dugotrajnog rata i sve strožih mera mobilizacije.