Sedam osoba povređeno je, od kojih dve teško, nakon stravičnog incidenta u centru italijanskog grada Modena kada je vozač automobilom uleteo među pešake, a zatim tokom pokušaja bekstva navodno napao prolaznike nožem, prenose italijanski mediji.

Drama se odigrala u jednoj od najprometnijih zona istorijskog centra grada, a prema prvim informacijama automobil marke „Sitroen C3“ velikom brzinom naleteo je na grupu ljudi koji su se nalazili na trotoaru.

Nakon udara, vozač je izašao iz automobila i pokušao da pobegne peške, ali su ga prolaznici sustigli i savladali do dolaska policije.

Portal Today.it prenosi da je tokom bekstva napadač imao nož i da je najmanje jednu osobu povredio.

Svedoci tvrde: „Jurio je najmanje 160 na sat“

Jedan od heroja koji su sprečili još veću tragediju, Luka Sinjoreli, ispričao je da je zajedno sa nekoliko prolaznika krenuo za napadačem.

– Ne znam da li je to uradio namerno, ali izgledalo je kao da je pod dejstvom alkohola ili droge. Imao je nož, pa sam morao da ga razoružam – rekao je Sinjoreli.

On je dodao da je tokom sukoba zadobio dva uboda nožem, ali da je uspeo da obori napadača i zadrži ga do dolaska policije.

Prema navodima italijanske agencije ANSA, pojedini očevici tvrde da je automobil neposredno pre udara naglo ubrzao.

– Video sam kako se približava trotoaru, a onda je odjednom dodao gas. Ljudi su leteli kroz vazduh – rekao je jedan od svedoka.

Prema prvim informacijama, za volanom se nalazio 31-godišnji Italijan poreklom iz Maroka.

Italija strahuje od mogućeg napada

Policija još nije saopštila zvaničan motiv incidenta, ali italijanski mediji navode da se mogućnost planiranog napada za sada ne isključuje.

Gradonačelnik Modene Masimo Meceti rekao je da je „duboko šokiran“ događajem i upozorio da bi situacija bila još ozbiljnija ukoliko se potvrdi da je reč o namernom napadu.

– Jedna žena je zadobila katastrofalne povrede i moguće je da će ostati bez obe noge – rekao je Meceti.

Dodao je da istražitelji proveravaju da li je napadač bio pod dejstvom narkotika ili alkohola.

Lice mesta brzo je blokirano, dok su ekipe hitne pomoći satima pružale pomoć povređenima direktno na ulici.

Prema pisanju italijanskih medija, premijerka Đorđa Meloni prati razvoj situacije i u stalnom je kontaktu sa ministrom unutrašnjih poslova Mateom Pjantedozijem.

Šta dalje sledi?

Istraga je u toku, a italijanske bezbednosne službe pokušavaju da utvrde da li je incident posledica psihičkog rastrojstva, dejstva narkotika ili eventualno planiranog napada.

Očekuje se da će tokom narednih sati biti objavljeni dodatni detalji sa saslušanja osumnjičenog, kao i novi podaci o stanju teško povređenih osoba.