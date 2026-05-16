Američki novinar Ajzak Sol, osnivač nezavisnog političkog newslettera Tengl, objavio je opsežnu analizu u kojoj tvrdi da predsednik SAD Donald Tramp i njegova porodica otvoreno koriste političku moć za ogromno lično bogaćenje, a procenjuje se da su od početka drugog mandata navodno zaradili čak pet milijardi dolara.

U tekstu koji je izazvao buru u američkoj javnosti, Sol navodi da Trampova administracija funkcioniše kroz sistem političkih usluga, poslovnih pogodnosti i finansijskih aranžmana koji uključuju kriptovalute, međunarodne investicije, luksuzne poklone i politička pomilovanja.

Prema tvrdnjama iz istrage, investitori koji ulažu u kompanije, fondove ili projekte povezane sa porodicom Tramp dobijaju političke ustupke, regulatorne olakšice ili povoljne poslovne aranžmane.

Sam Donald Tramp, kako se navodi, više ni ne pokušava da odvoji državnu funkciju od porodičnih poslova.

Kriptovalute, milijarde i Melanijin memkoin

Veliki deo optužbi odnosi se na poslovanje Trampove porodice u svetu kriptovaluta.

Porodica Tramp je 2024. pokrenula kompaniju „World Liberty Financial“, koja je prema tvrdnjama iz analize ostvarila prihode od oko milijardu dolara.

Istovremeno, Trampova administracija navodno je ublažavala regulaciju tržišta kriptovaluta dok je predsednik javno promovisao sopstvene projekte.

Posebnu pažnju izazvao je memkoin „$TRUMP“, lansiran svega nekoliko dana pre inauguracije.

Cena ove kriptovalute eksplodirala je nakon promocije na društvenim mrežama i ekskluzivnih događaja koje je organizovao Tramp.

„Financial Times“ procenio je da je sam Donald Tramp navodno zaradio oko 350 miliona dolara na ovom projektu.

U priči se pojavljuje i prva dama Melanija Tramp, koja je pokrenula sopstveni memkoin.

Kritičari tvrde da je vrednost valute veštački podignuta pre masovne rasprodaje, nakon čega su brojni investitori izgubili ogromne sume novca.

Optužbe za političku trgovinu i međunarodne dogovore

Ajzak Sol u analizi navodi i niz slučajeva u kojima su bogati strani investitori i politički saveznici navodno dobijali posebne pogodnosti nakon ulaganja u poslove povezane sa Trampovima.

Kao jedan od najspornijih primera pominje se kineski kripto-milijarder Džastin San, koji je tokom istrage američke Komisije za hartije od vrednosti investirao desetine miliona dolara u Trampove projekte.

Nakon toga, istraga protiv njega završena je nagodbom znatno blažom od očekivane.

Pominju se i veze sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskom Arabijom i Katarom.

Posebnu pažnju izazvala je tvrdnja da je Katar Trampu ponudio luksuzni avion vredan 400 miliona dolara, dok je istovremeno učestvovao u poslovima vezanim za njegove kripto-projekte.

U tekstu se navodi i da je zet Donalda Trampa, Džared Kušner, paralelno sa diplomatskim aktivnostima na Bliskom istoku razvijao sopstvene poslovne fondove finansirane saudijskim novcem.

Trgovina uticajem ili politički obračun?

Analiza Ajzaka Sola izazvala je ogromne reakcije u američkoj javnosti.

Trampovi protivnici tvrde da je reč o dosad neviđenom primeru sukoba interesa i političke korupcije, dok republikanci i pristalice predsednika ocenjuju da je u pitanju politički motivisan napad uoči novih izbora.

U centru pažnje našle su se i optužbe da su određene kompanije dobijale regulatorne povlastice ili izuzeća nakon velikih donacija Trampovim fondovima.

Među pomenutim kompanijama nalaze se „Apple“, „Amazon“, „Bank of America“ i druge velike američke korporacije.

Za sada nema zvanične istrage protiv predsednika SAD po ovim navodima, ali je jasno da će ova priča nastaviti da potresa američku političku scenu.