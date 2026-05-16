Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović poručio je okupljenim penzionerima da država planira dodatnu podršku upravo onima sa najmanjim primanjima, odnosno korisnicima čije su penzije do 45.000 dinara.

- Nadam se da ćete nam pomoći da u narednom periodu nastavimo ono što ste vi započeli, da zajedno pripremamo nove projekte, a mi ćemo se pobrinuti da država bude uz vas i da vam omogući da penzije, kao i do sada, ne samo budu sigurne i stabilne, već i veće. Posebnu pažnju posvećujemo penzionerima sa nižim primanjima i nastojaćemo da do kraja godine penzije do 45 hiljada dinara budu povećane više nego ostale penzije - rekao je on.

Fond PIO najavio dodatnu brigu o penzionerima

Ognjenović je istakao da su penzioneri jedan od stubova društva i zahvalio im na doprinosu državi, ali i na poverenju koje ukazuju institucijama kada je reč o merama usmerenim ka poboljšanju njihovog standarda.

On je dodao da je strateški cilj države i Fonda PIO da podrška penzionerima ne bude zasnovana samo na povećanju penzija, već i na kontinuiranoj komunikaciji i rešavanju konkretnih problema sa kojima se stariji građani suočavaju.

- Penzijski sistem ne čine samo povećanja penzija, banje i paketi solidarne pomoći – penzijski sistem čine ljudi - dodao je Ognjenović.

Penzionere najviše zanimalo povećanje penzija

Na tribini su, osim penzionera, prisustvovali i predstavnici Fonda PIO, Opštine Zvezdara, Saveza penzionera Srbije, kao i partnera među kojima su Banka Poštanska štedionica i kompanija "Dunav osiguranje".

Profesor Andreja Savić zahvalio je državi i Fondu PIO na merama koje, kako je naveo, doprinose boljem materijalnom i društvenom položaju starijih građana.

- Za Savez penzionera Srbije i Fond PIO važno je da na ovim tribinama čujemo živu reč penzionera kako bismo zajedno radili na tome da više od 1,6 miliona penzionera u Srbiji živi bolje i kvalitetnije - rekao je Savić.

Kako se navodi u saopštenju, penzioneri su tokom razgovora najviše interesovanja pokazali upravo za temu povećanja penzija, ali i za pogodnosti koje mogu ostvariti kroz programe društvenog standarda korisnika.

Nakon tribine poručeno je da će ovakvi susreti biti organizovani i u drugim gradovima širom Srbije, uz nastavak aktivnosti usmerenih ka unapređenju položaja penzionera i kvalitetnijem životu starijih građana.

Projekcije pokazuju kako bi se prosečan iznos mogao kretati

Penzije u Srbiji mogle bi da nastave rast i u narednim godinama, a prema aktuelnim projekcijama i planovima države, prosečna primanja penzionera do 2030. godine mogla bi da dostignu oko 750 evra. Takve procene zasnivaju se na dosadašnjem trendu povećanja penzija, rastu zarada i očekivanom ekonomskom razvoju zemlje.

Već početkom 2026. godine penzije su povećane za više hiljada dinara, a iz nadležnih institucija najavljuju da će se usklađivanje nastaviti i u narednom periodu. Procene pokazuju da bi prosečna penzija do 2027. godine mogla da poraste na između 65.000 i 70.000 dinara, odnosno na oko 560 do 600 evra, što bi predstavljalo značajan rast u odnosu na sadašnji nivo.

Poseban fokus države trebalo bi da bude na penzionerima sa najnižim primanjima, posebno onima čije su penzije ispod 40.000 do 45.000 dinara. Razmatraju se modeli dodatne pomoći i većih povećanja za ovu grupu kako bi se smanjile razlike među penzionerima i poboljšao životni standard najstarijih građana.

Dugoročni plan podrazumeva kontinuirani rast penzija iz godine u godinu, u skladu sa ekonomskim mogućnostima države i rastom plata. Ukoliko se ovakav trend nastavi, penzioneri bi do kraja decenije mogli da imaju znatno veća primanja i stabilniju finansijsku sigurnost.

