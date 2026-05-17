Iako je Vesna Dedić jedna od najpopularnijih voditeljki u Srbiji, ali i regionu, i javnost je upoznata sa njenim životom i karijerom, njen privatni život i dalje je velika misterija.

Voditeljka je progovorila o ocu svoje ćerke Lenke i priznala šta se tu zapravo sve izdešavalo.

- Ako imaš malo dete, a radiš jutarnji program, koji je veoma zahtevan, moraš da se osloniš na muža, da imaš dadilje… Nisam imala novca za dadilje, a bivši suprug, lekar, radio je u smenama i nije imao ko da bude sa bebom - izjavila je Vesna , a nakon što ju je voditelj podsetio na njenu staru izjavu, Dedićeva je potvrdila da i dalje stoji iza svega što je rekla.

- Razvela sam se kada sam shvatila da moja ćerka nema brižnog oca, a ja muža koji me voli. Loš brak je voz iz kojeg treba iskočiti, makar polomila obe ruke i noge. Meni su i dalje malo iščašeni kukovi zbog tog skoka.

- Izjavila sam to 2005. Ili 2006. Dvadeset godina kasnije isto mislim. Moj brak je ispričana priča. Već sam rekla novinarima: “Ljudi, ja sam stara žena, zaboravila sam da sam se udavala”...

Vesna je Srđana upoznala slučajno davne 1995. godine, a potom istakla da je bio jako zgodan, kao i da ništa nije naučila iz tog odnosa:

- Ništa. Stvarno ništa. Možda i jesam, ne sećam se toga. Sećam se divnog zabavljanja, ali - venčanje, trudnoća, rađanje, vaspitavanje, briga o bebi, jurenje egzistencije, jedan, drugi, treći posao, razvod… To se sve prebrzo desilo i stvarno se ne sećam.

"O njemu nikada nisam govorila loše"

- Imala sam 35 godina kada sam se razvela, i moj osnovni zadatak bio je da sebi i svom detetu obezbedim egzistenciju. Nisam imala vremena da razmišljam šta bi bilo kad bi bilo, da li ću da nađem nekog boljeg od njega… Nisam čak razmišljala ni o tome šta njemu fali, ali sam znala šta u našem odnosu fali.

- O tom čoveku nikada nikome, a ni javno, nisam rekla ništa loše. Rekla sam da je bio loš naš partnerski odnos. A kada je tako, onda treba da se kaže doviđenja, bilo da je reč o partnerima, mužu i ženi, ili prijateljima. I ja sam rekla doviđenja - otkrila je Vesna i dodala:

- Smatram da je život suviše lep i suviše izazovan, i da svako od nas ima kapacitet da od ovo malo života napravi nešto lepo. Ne postoji nijedan razlog da bilo ko trpi da se budi i ide u krevet sa nekim ko mu ne čini život lepim, ko ga ne poštuje i s kim ne vidi smisao buđenja - rekla je Vesna za Hajp.

Poznato je da je Vesna bila udata za doktora Srđana Milojevića, s kojom je dobila ćerku Lenku. Ona se školovala u Holandiji, već dugo živi u Americi, a u januaru je proslavila 23. rođendan.

BONUS VIDEO: