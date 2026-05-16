Prema pisanju lista, odluka nije motivisana samo bezbednosnim izazovima, već i Starmerovom željom da učvrsti političku poziciju usred sve većih tenzija i borbe za uticaj unutar zemlje.

Trezor upozorava na ozbiljne posledice

Najavljeni vojni paket izazvao je snažne podele u britanskoj vladi.

Britansko Ministarstvo finansija protivi se tolikom povećanju troškova, ocenjujući da državni budžet trenutno ne može da podnese novo veliko zaduživanje i rashode.

Analitičari upozoravaju da bi ogromna ulaganja u vojsku mogla da dovedu do novih rezova u javnom sektoru, uključujući zdravstvo i obrazovanje, što bi dodatno opteretilo građane.

Strah od slabljenja britanskog uticaja

Pristalice povećanja izdvajanja za vojsku smatraju da London nema mnogo prostora za drugačiji potez ukoliko želi da zadrži status jedne od vodećih svetskih sila.

Savetnik za nacionalnu bezbednost Džonatan Pauel upozorio je vladu da bi bez hitnog povećanja vojnih ulaganja Britanija mogla da izgubi deo svog međunarodnog političkog i vojnog uticaja, posebno u trenutku rastućih globalnih tenzija.

Starmer pod pritiskom zbog pada podrške

Politički protivnici i deo analitičara ocenjuju da se Kir Starmer nalazi pod ozbiljnim pritiskom zbog pada popularnosti i kritika na račun ekonomske politike njegove vlade.

Prema njihovim tvrdnjama, britanski premijer pokušava da kroz jačanje odbrambene politike obezbedi podršku vojnih i konzervativnih krugova, iako bi takva odluka mogla dodatno da optereti državne finansije i poreske obveznike.