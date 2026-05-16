Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmatraju mogućnost hapšenja bivšeg kubanskog lidera Raula Kastra, dok administracija Donalda Trampa pojačava politički i ekonomski pritisak na Havanu u potezu koji mnogi već porede sa strategijom korišćenom protiv rukovodstva Venecuele, prenosi „Njujork tajms“.

Prema navodima američkog lista, Vašington priprema novi talas oštrih mera protiv Kube sa ciljem da primora vlasti u Havani na velike političke reforme i potpuno otvaranje ekonomije za strani kapital.

Situacija na ostrvu već je izuzetno napeta, a analitičari upozoravaju da bi dodatna eskalacija mogla izazvati ozbiljnu destabilizaciju čitavog regiona Kariba.

Tramp pojačava pritisak na Havanu

Prema pisanju „Njujork tajmsa“, Bela kuća trenutno koristi više paralelnih mehanizama pritiska na kubanske vlasti.

Među njima su:

nove ekonomske sankcije i dodatna izolacija kubanskih finansijskih tokova

pokretanje krivičnih postupaka protiv visokih kubanskih zvaničnika pred američkim sudovima

direktni programi pomoći stanovništvu, kojima se pokušava oslabiti legitimitet vlasti u Havani

Posebnu pažnju izazvale su informacije da se ozbiljno razmatra opcija pravnog progona i eventualnog hapšenja Raula Kastra, što bi predstavljalo jedan od najdramatičnijih poteza Vašingtona prema Kubi poslednjih decenija.

Američki zvaničnici za sada nisu javno potvrdili detalje mogućih optužnica, ali analitičari ocenjuju da bi scenario mogao biti sličan onome koji je ranije primenjen protiv predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Energetski kolaps i protesti tresu Kubu

U međuvremenu, situacija na samoj Kubi postaje sve teža.

Prema informacijama koje prenose međunarodni mediji, rigorozne američke sankcije i energetska blokada izazvale su ozbiljan poremećaj u snabdevanju gorivom.

Kuba se suočava sa nestašicama dizela i mazuta, što je dovelo do kolapsa elektroenergetskog sistema i višednevnih restrikcija struje širom zemlje.

U više gradova izbili su protesti zbog teške ekonomske situacije, dok građani sve teže funkcionišu u svakodnevnom životu.

Vašington, prema ocenama analitičara, upravo u toj krizi vidi priliku za podsticanje političkih promena na ostrvu.

Šta znači „venecuelanski scenario“?

Pominjanje „venecuelanskog scenarija“ odnosi se na model koji su SAD ranije koristile protiv vlasti u Karakasu.

Taj model podrazumeva podizanje optužnica protiv lidera države, raspisivanje međunarodnih poternica, finansijsku izolaciju i snažan diplomatski pritisak sa ciljem delegitimizacije režima.

Analitičari upozoravaju da bi primena slične strategije protiv Kube mogla izazvati novu veliku geopolitičku krizu u Latinskoj Americi, posebno imajući u vidu dugogodišnje veze Havane sa Rusijom, Kinom i drugim američkim rivalima.