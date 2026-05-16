Prema informacijama koje kruže među vojnim analitičarima i objavama na društvenim mrežama, Srbija bi već tokom 2025. godine mogla da završi integraciju kineskog naoružanja na svoje avione MiG-29, čime bi značajno unapredila mogućnosti borbene avijacije.

Srpski MiG-29 do sada su uglavnom bili namenjeni za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora, ali bi uvođenjem kineskih raketa CM-400AKG mogli da dobiju i sposobnost izvođenja preciznih udara na kopnene i pomorske ciljeve sa velikih udaljenosti.

Pored raketa, prema istim navodima, na avionima bi mogli biti integrisani i univerzalni kineski nosači naoružanja kompanije CATIC, što bi otvorilo mogućnost korišćenja dodatnog kineskog vođenog naoružanja, uključujući bombe i projektile različitih tipova.

Analitičari ocenjuju da bi takav potez predstavljao značajan tehnološki iskorak za srpsko ratno vazduhoplovstvo, koje se do sada u najvećoj meri oslanjalo na sovjetske i ruske sisteme kada je reč o lovačkoj avijaciji.