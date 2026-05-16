Predsednik Finske Aleksandar Stub otkrio je da je lično razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim nakon incidenta u kojem je ukrajinski dron narušio vazdušni prostor Finske, članice NATO saveza.

Kako je Stub izjavio u intervjuu za televiziju LRT, Zelenski je tokom razgovora priznao da je letelica bila ukrajinska i uputio izvinjenje zbog incidenta.

– Oh, oprostite, nismo to hteli – preneo je Stub reči ukrajinskog predsednika.

Prema navodima finskog lidera, Kijev je objasnio da je do incidenta došlo zbog tehničkog kvara i problema sa GPS navigacijom.

Vest je izazvala veliku pažnju u evropskim političkim krugovima, posebno zbog činjenice da se radi o vazdušnom prostoru države članice NATO-a.

Evropa sada strahuje i od ukrajinskih dronova

Stub je incident opisao kao „kolateralnu štetu“ rata u Ukrajini, ali je upozorio na ozbiljan bezbednosni paradoks sa kojim se Evropa sada suočava.

Prema njegovim rečima, evropske zemlje i NATO danas moraju da razvijaju sisteme zaštite upravo od bespilotnih letelica kakve koristi i proizvodi sama Ukrajina.

– Evropa sada mora da uči kako da se brani od dronova, uključujući i ukrajinske – poručio je finski predsednik.

Ovaj incident dodatno je otvorio pitanje bezbednosti evropskog vazdušnog prostora, posebno u regionima koji se nalaze relativno blizu ratne zone.

Analitičari upozoravaju da bi slični incidenti mogli da izazovu ozbiljne političke posledice ukoliko dođe do većeg narušavanja teritorije država NATO-a ili eventualnih civilnih žrtava.

Stub upozorio Evropu: „Moramo za pregovarački sto“

Govoreći o širem geopolitičkom kontekstu rata u Ukrajini, Stub je ocenio da Evropa ne sme ostati po strani tokom budućih pregovora o okončanju sukoba.

Finski predsednik smatra da bi pasivnost evropskih lidera mogla ozbiljno da ugrozi interese Starog kontinenta.

– Ukoliko Evropa ne bude direktno za pregovaračkim stolom, postoji ozbiljan rizik da njeni interesi budu ignorisani od strane drugih velikih sila – upozorio je Stub.

On je istovremeno ocenio da se Ukrajina trenutno nalazi „u poziciji snage“, dok je Rusiju opisao kao stranu koja se nalazi „u poziciji slabosti“.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada evropske zemlje sve više raspravljaju o mogućim budućim pregovorima između Moskve i Kijeva, ali i o ulozi SAD, Kine i NATO-a u eventualnom mirovnom procesu.