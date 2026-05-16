Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su važan diplomatski dogovor o zajedničkom angažmanu u rešavanju rata u Ukrajini, nakon razgovora kineskog predsednika Si Đinpinga i američkog predsednika Donalda Trampa, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine.
Ovaj potez mnogi analitičari ocenjuju kao potencijalni preokret u dosadašnjoj globalnoj politici prema sukobu u Ukrajini, jer prvi put dve najveće svetske sile otvoreno nastupaju sa zajedničkom platformom o potrebi brzog završetka rata i pokretanja ozbiljnih mirovnih pregovora.
Prema navodima kineskog Ministarstva spoljnih poslova, i Peking i Vašington spremni su da „odigraju konstruktivnu ulogu“ u političkom rešavanju krize.
Šef kineske diplomatije Vang Ji poručio je da je mir zajednički cilj, ali da rešavanje sukoba neće biti moguće preko noći.
- Mirovni pregovori se ne mogu postići preko noći. I Kina i SAD spremne su da podrže dijalog i odigraju konstruktivnu ulogu u političkom rešavanju ove krize - izjavio je Vang Ji.
Kina preuzima glavnu diplomatsku ulogu
Dogovor Vašingtona i Pekinga dolazi u trenutku kada rat u Ukrajini ulazi u novu fazu, uz pojačane vojne operacije na frontu i sve veći međunarodni pritisak da se pronađe političko rešenje.
Analitičari smatraju da Kina ovim potezom pokušava da se nametne kao ključni globalni posrednik između Zapada i Rusije.
Posebnu pažnju izaziva činjenica da se odmah nakon završetka posete Donalda Trampa Kini očekuje dolazak ruskog predsednika Vladimira Putina u Peking.
Zvanična poseta Putina zakazana je za 19. maj, što dodatno podgreva spekulacije da Kina pokušava da organizuje širi diplomatski okvir za moguće pregovore između Moskve i Zapada.
Prema procenama međunarodnih analitičara, Si Đinping bi tokom razgovora sa Putinom mogao da prenese ključne poruke i predloge iz razgovora sa Trampom.
Da li se sprema veliki mirovni plan?
U diplomatskim krugovima sve se glasnije govori da bi Kina mogla da predloži konkretan okvir za prekid vatre i početak zvaničnih mirovnih pregovora.
Iako detalji još nisu poznati, pojedini analitičari smatraju da bi eventualni zajednički pritisak Pekinga i Vašingtona mogao značajno da utiče na dalji tok rata.
Ono što dodatno pojačava pažnju javnosti jeste činjenica da su odnosi SAD i Kine poslednjih godina bili izuzetno napeti, posebno zbog Tajvana, trgovinskih sukoba i geopolitičkog rivalstva.
Zbog toga zajednički stav dve supersile o Ukrajini predstavlja ozbiljan diplomatski signal koji bi mogao promeniti dosadašnju dinamiku međunarodnih odnosa.
Ipak, stručnjaci upozoravaju da je put do mira i dalje veoma neizvestan i da će za bilo kakav ozbiljan napredak biti potrebni meseci intenzivnih pregovora.
