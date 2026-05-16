Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su važan diplomatski dogovor o zajedničkom angažmanu u rešavanju rata u Ukrajini, nakon razgovora kineskog predsednika Si Đinpinga i američkog predsednika Donalda Trampa, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine.

Ovaj potez mnogi analitičari ocenjuju kao potencijalni preokret u dosadašnjoj globalnoj politici prema sukobu u Ukrajini, jer prvi put dve najveće svetske sile otvoreno nastupaju sa zajedničkom platformom o potrebi brzog završetka rata i pokretanja ozbiljnih mirovnih pregovora.

Prema navodima kineskog Ministarstva spoljnih poslova, i Peking i Vašington spremni su da „odigraju konstruktivnu ulogu“ u političkom rešavanju krize.

Šef kineske diplomatije Vang Ji poručio je da je mir zajednički cilj, ali da rešavanje sukoba neće biti moguće preko noći.

Mirovni pregovori se ne mogu postići preko noći. I Kina i SAD spremne su da podrže dijalog i odigraju konstruktivnu ulogu u političkom rešavanju ove krize - izjavio je Vang Ji.

Kina preuzima glavnu diplomatsku ulogu

Dogovor Vašingtona i Pekinga dolazi u trenutku kada rat u Ukrajini ulazi u novu fazu, uz pojačane vojne operacije na frontu i sve veći međunarodni pritisak da se pronađe političko rešenje.

Analitičari smatraju da Kina ovim potezom pokušava da se nametne kao ključni globalni posrednik između Zapada i Rusije.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da se odmah nakon završetka posete Donalda Trampa Kini očekuje dolazak ruskog predsednika Vladimira Putina u Peking.

Zvanična poseta Putina zakazana je za 19. maj, što dodatno podgreva spekulacije da Kina pokušava da organizuje širi diplomatski okvir za moguće pregovore između Moskve i Zapada.

Prema procenama međunarodnih analitičara, Si Đinping bi tokom razgovora sa Putinom mogao da prenese ključne poruke i predloge iz razgovora sa Trampom.

Da li se sprema veliki mirovni plan?

U diplomatskim krugovima sve se glasnije govori da bi Kina mogla da predloži konkretan okvir za prekid vatre i početak zvaničnih mirovnih pregovora.

Iako detalji još nisu poznati, pojedini analitičari smatraju da bi eventualni zajednički pritisak Pekinga i Vašingtona mogao značajno da utiče na dalji tok rata.

Ono što dodatno pojačava pažnju javnosti jeste činjenica da su odnosi SAD i Kine poslednjih godina bili izuzetno napeti, posebno zbog Tajvana, trgovinskih sukoba i geopolitičkog rivalstva.

Zbog toga zajednički stav dve supersile o Ukrajini predstavlja ozbiljan diplomatski signal koji bi mogao promeniti dosadašnju dinamiku međunarodnih odnosa.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je put do mira i dalje veoma neizvestan i da će za bilo kakav ozbiljan napredak biti potrebni meseci intenzivnih pregovora.