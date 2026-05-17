Farmaceutska kompanija „Kissei Pharmaceutical“ iz Japana hitno je upozorila lekare da ne koriste lek „Tavneos“ nakon što je prijavljeno 20 smrtnih slučajeva za koje se sumnja da su povezani sa ovom terapijom, prenosi Reuters.

Kako je saopšteno, lek „Tavneos“ koristi se za lečenje retkih bolesti bubrega, uključujući mikroskopski poliangiitis i granulomatozu sa poliangitisom, a u Japanu ga od juna 2022. godine koristi oko 8.500 pacijenata.

Upozorenje dolazi nakon ozbiljnih bezbednosnih problema i sve većeg broja prijavljenih slučajeva teškog oštećenja jetre kod pacijenata koji su koristili ovaj lek.

FDA upozorila na teško oštećenje jetre

Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) još u martu je upozorila na moguće ozbiljne komplikacije povezane sa „Tavneosom“, uključujući teško oštećenje jetre i opasne poremećaje rada organizma.

Lek je prvobitno razvila kompanija „ChemoCentryx“, koja je kasnije postala deo farmaceutskog giganta „Amgen“.

Situacija je dodatno eskalirala kada je FDA 27. aprila predložila povlačenje odobrenja za lek u Sjedinjenim Američkim Državama.

Američki regulator naveo je da je dobio informacije prema kojima je kompanija „ChemoCentryx“ navodno davala „neistinite izjave o materijalnim činjenicama“ tokom procesa vezanih za lek.

Ove tvrdnje izazvale su veliku zabrinutost među lekarima i pacijentima širom sveta.

Teške posledice i smrtni ishodi u Japanu

Iako odobrenje za korišćenje „Tavneosa“ u Japanu za sada nije povučeno, kompanija „Kissei Pharmaceutical“ pozvala je lekare da pažljivo procene da li terapiju treba nastaviti kod postojećih pacijenata.

Prema podacima kompanije, u Japanu su zabeležena čak 22 slučaja sindroma nestajanja žučnih kanala kod osoba koje su koristile ovaj lek.

Od tih slučajeva, čak 13 završilo se smrtnim ishodom.

Ukupan broj smrti koje se trenutno dovode u vezu sa terapijom popeo se na najmanje 20, što je izazvalo ozbiljan alarm u medicinskim krugovima.

Stručnjaci upozoravaju da pacijenti ne smeju samostalno prekidati terapiju bez konsultacije sa lekarima, ali da je neophodan hitan oprez i dodatna kontrola svih koji koriste ovaj lek.