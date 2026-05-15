Najmanje 30 ljudi povređeno je danas u teškom hemijskom akcidentu u industrijskom pogonu u nemačkom Nirnbergu, dok se dve osobe nalaze u životnoj opasnosti nakon curenja za sada nepoznate supstance.

Prema informacijama nemačkih službi za vanredne situacije, incident se dogodio oko 11.30 časova u fabrici u ulici Turn-und-Taksis, u naselju Šafhof.

Jednu osobu reanimirali na licu mesta

Kako prenosi „Bild“, situacija je bila dramatična već u prvim minutima nakon curenja hemikalije.

Bavarski crveni krst saopštio je da je jedna osoba morala da bude reanimirana na licu mesta, dok su brojni radnici imali simptome trovanja i gušenja.

Na teren su odmah upućene ogromne spasilačke snage:

vatrogasci

hitna pomoć

policija

specijalizovane hemijske ekipe

Prema zvaničnim podacima, u akciji je učestvovalo oko 100 pripadnika spasilačkih službi.

Dvoje u kritičnom stanju

Nemačke vlasti saopštile su da je:

20 osoba lakše povređeno

osam zadobilo srednje teške povrede

dve osobe teško povređene i u kritičnom stanju

Ukupno 17 povređenih prevezeno je u bolnice, dok je oko 90 ljudi zbrinuto na licu mesta.

Evakuisana fabrika

Objekat je hitno evakuisan, a vatrogasci su blokirali čitavo područje fabrike dok traje istraga.

Za sada nije poznato:

koja hemikalija je procurela

kako je došlo do incidenta

da li je došlo do tehničkog kvara ili ljudske greške

Vatrogasci su saopštili da kompanija u svom radu redovno koristi opasne hemijske supstance.

Strah od katastrofe

Iako su prve informacije izazvale strah među građanima Nirnberga, nemačke službe tvrde da nije postojala opasnost po stanovništvo jer su se otrovne supstance zadržale unutar zgrade.

Istraga o uzroku nesreće je u toku.