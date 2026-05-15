Slovački premijer Robert Fico rekao je danas da će preneti važne informacije evropskim političarima nakon što se u Moskvi 9. maja sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Fico je ocenio da Putin jasno iznosi svoj stav po pitanju postizanja rešenja ukrajinskog sukoba, navodeći da posrednik u pregovorima Evropske unije sa Rusijom treba da bude "neko ko poznaje rusku dušu", javlja Sputnjik.

"Putin želi nekoga ko bar malo poznaje rusku dušu. Ne možete uzeti bilo koga i reći: 'Idi pregovaraj o miru između Rusije i Ukrajine', a da apsolutno ništa ne znate o toj zemlji", smatra Fico.

Političarima u Evropi Fico je poručio da moraju da vode normalan razgovor sa Putinom, a ne da Fica pitaju "u toaletu o sadržaju njegovih razgovora sa Putinom".

Govoreći o navodima medija da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski navodno koristi nedozvoljene supstance, Fico je rekao da "gde ima dima, ima i vatre".

"Smatram da, ako se nešto objavljuje iznova i iznova, onda važi princip: gde ima dima ima i vatre. Ne vidim razlog zašto Slovačka ne može da komentariše i govori o onome što je već u medijskom prostoru", istakao je slovački premijer.

Prethodno je nekadašnja portparolka Zelenskog u intervjuu sa američkim novinarom Takerom Karlsonom rekla aludirala da Zelenski upotrebljava nedozvoljene supstance, dok je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla da "oni koji su radili sa Zelenskim u šou-biznisu na raznim događajima sećaju njegove zavisnosti od ilegalnih supstanci".