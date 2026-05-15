Ruski predsednik Vladimir Putin pokušava da pokaže snagu novim demonstracijama nuklearnog arsenala, ali britanski vojni analitičar i bivši pukovnik Hamiš de Breton-Gordon tvrdi da čak ni raketa „Satana II“ više ne može da sakrije slabosti Moskve.

U analizi za „The Telegraph“, Breton-Gordon ocenjuje da Kremlj danas deluje kao režim koji pokušava da prikrije strah, krizu i gubitak kontrole kroz nuklearne pretnje i propagandu.

U centru pažnje našla se interkontinentalna balistička raketa RS-28 Sarmat, poznata kao „Satana II“, koju Putin predstavlja kao gotovo neuništivo oružje sposobno da probije svaki zapadni štit.

„Kremlj miriše na raspadanje“

Britanski analitičar tvrdi da je novo testiranje „Sarmata“ prvenstveno namenjeno domaćoj publici u Rusiji.

– Kremlj ima nepogrešiv miris raspadanja. Gotovo se može čuti škripanje poda pod nogama Vladimira Putina dok pokušava da projektuje snagu – piše Breton-Gordon.

On navodi da su ruske tvrdnje o „nepobedivoj raketi“ više propagandni pokušaj da se uplaši Zapad i umiri ruska javnost nego realna demonstracija vojne dominacije.

Prema njegovim tvrdnjama, program „Sarmat“ godinama prate tehnički problemi, neuspešni testovi i kašnjenja.

Jedan od poslednjih testova, tvrdi analitičar, završio se katastrofalnim neuspehom nekoliko sekundi nakon lansiranja.

„Super oružja“ koja više ne deluju strašno

Breton-Gordon posebno osporava Putinove tvrdnje o ruskim hipersoničnim sistemima.

On podseća da je Moskva godinama predstavljala „Kinžal“, „Cirkon“ i „Avangard“ kao oružja protiv kojih nema odbrane.

Međutim, tvrdi da su sistemi „Patriot“ u Ukrajini već pokazali da mogu da obaraju neka od tih oružja.

– Ako je Putin u pravu za Avangard koliko je bio za Kinžal i Cirkon, onda to nije toliko strašno – ocenjuje britanski analitičar.

Dodaje i da SAD raspolažu naprednijim sistemima poput SM-3 i SM-6, za koje se veruje da mogu da presretnu i hipersonične rakete.

„Rusija izgleda zastarelo“

U analizi se navodi da ruska vojna tehnologija danas deluje sve zastarelije u poređenju sa razvojem dronova i savremenog ratovanja u Ukrajini i na Zapadu.

Breton-Gordon tvrdi da se Rusija i dalje oslanja na modernizovane sovjetske sisteme i „pompeznu retoriku“, dok Ukrajina i njeni saveznici ubrzano razvijaju novu generaciju tehnologije na frontu.

Kao primer navodi ogromne gubitke ruske Crnomorske flote, uništene ukrajinskim napadima dronovima i projektilima.

Najopasniji trenutak za svet?

Britanski analitičar upozorava da bi Putin mogao postati najopasniji upravo sada — u trenutku kada oseća da gubi politički i vojni kredibilitet.

– Autoritarni lideri često traže utočište u eskalaciji kada počnu da gube konvencionalnu moć – piše on.

Posebnu zabrinutost izazivaju rasprave unutar Rusije o mogućoj upotrebi taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini.

Breton-Gordon tvrdi da bi svaki nuklearni udar potpuno promenio globalnu bezbednosnu situaciju i gotovo sigurno izazvao snažan odgovor Zapada.

On podseća da su SAD još 2022. godine upozorile Moskvu da bi nuklearna eskalacija imala katastrofalne posledice po Rusiju.

„Putin više deluje uplašeno nego moćno“

Na kraju analize, britanski stručnjak ocenjuje da Putin danas više ne izgleda kao samouvereni ratni lider.

– Njegove nuklearne pretnje, pokazivanje sile i patriotska propaganda deluju više kao znak straha nego snage – navodi Breton-Gordon.

Prema njegovom mišljenju, ruski predsednik sada pokušava da ubedi i svet i sopstvenu javnost da još drži situaciju pod kontrolom, dok se rat u Ukrajini pretvara u sve teži teret za Kremlj.