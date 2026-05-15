Piše: Stefan Stojanović za Srpski ugao



Dok su generacije mladih sa Balkana nekada odlazile u Berlin, Minhen ili Štutgart u potrazi za sigurnošću i karijerom, realnost za mnoge mlade Nemce postaje sve sumornija – diploma više nije garancija posla, a visoko obrazovani ljudi mesecima rade poslove daleko ispod svojih kvalifikacija.

Prema podacima Savezne agencije za zapošljavanje koje prenosi ,,tagesschau.de“, stopa nezaposlenosti među visokoobrazovanim kadrovima u Nemačkoj porasla je sa 2,9% u 2024. na 3,3 procenta u 2025. godini. U industrijski najjačoj pokrajini Baden-Virtemberg rast je još izraženiji – sa 2,2 na 2,6 procenata. Iza tih brojki krije se mnogo ozbiljnija priča: generacija mladih ljudi koja je odrasla verujući u nemački model sigurnosti sada prvi put oseća da sistem više ne funkcioniše.

Primer 23-godišnje Ane Šonauer iz Štutgarta postao je simbol tog pada. Diplomirala je poslovnu psihologiju na Visokoj školi primenjenih nauka, ali umesto kancelarije i rada u marketinškom istraživanju, danas radi kao kasirka u supermarketu „Rewe“. Od novembra je poslala više od 50 prijava, a do razgovora za posao stigla je tek nekoliko puta.

Stručnjaci upozoravaju da nemačko tržište rada ulazi u period ozbiljnih potresa. Profesorka Juta Rump navodi da digitalizacija, veštačka inteligencija, pad industrijske proizvodnje i višegodišnja ekonomska stagnacija smanjuju potrebu za novim kadrovima u sektorima koji su donedavno bili najpoželjniji – ekonomiji, IT-u, pravu i inženjerstvu. Mladi akademci danas u proseku traže posao između devet i dvanaest meseci, dok su pre samo dve godine kompanije nudile ugovore studentima još tokom studija.

Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se nemački model socijalne države, na kojem je zemlja gradila svoj identitet posle Drugog svetskog rata, sve više urušava pod pritiskom dugotrajne ekonomske krize, energetske nesigurnosti i nekontrolisane migracione politike. Godinama je Nemačka živela u svojevrsnoj zoni komfora – oslanjajući se na snažnu industriju, jeftin ruski gas i stabilan izvoz. Danas su fabrike pod pritiskom visokih cena energije, automobilski sektor gubi globalnu trku, a tržište rada preplavljeno je jeftinom radnom snagom pristiglom iz ratom pogođenih regiona Bliskog istoka i Afrike.

Masovne migracije, koje je politički establišment godinama predstavljao kao „humanitarnu obavezu“ i ekonomsko osveženje, duboko su promenile nemačko društvo. Dok se milijarde evra izdvajaju za integraciju migranata, subvencije i socijalne programe, sve više mladih Nemaca oseća da za njih nema mesta u sistemu koji su njihove porodice decenijama finansirale porezima. Kritičari upozoravaju da je upravo takva politika dodatno oborila standarde u obrazovanju, posebno u velikim gradovima, gde škole imaju ozbiljne probleme sa kvalitetom nastave, disciplinom i integracijom učenika koji ne govore nemački jezik.

Vlada kancelara Fridriha Merca sve češće je na meti kritika da zemlju vodi u pogrešnom pravcu. Dok Berlin građanima govori o „nužnim reformama“, „štednji“ i „demografskoj realnosti“, mladi stručnjaci osećaju da ih sistem gura na margine. Sve je više visokoobrazovanih ljudi koji prihvataju privremene poslove, prakse ili dodatne master studije samo da bi izbegli nezaposlenost. U zemlji koja je nekada bila simbol stabilnosti danas raste osećaj nesigurnosti, razočaranja i gubitka perspektive.

Nasuprot tome, Srbija poslednjih godina pokazuje drugačiji trend. Iako je domaća ekonomija i dalje u razvoju, tržište rada sve više traži mlade stručnjake, posebno u oblastima medicine, građevinarstva, mašinstva, IT sektora, turizma i proizvodnje. Veliki broj studenata još tokom fakulteta prolazi kroz stručne prakse, volontiranja i saradnju sa kompanijama, što im omogućava da steknu praktično iskustvo pre diplome.

Prema istraživanjima objavljenim tokom 2024. i 2025. godine, više od 60% diplomaca u Srbiji pronalazi posao tokom prve godine nakon studija, dok zaposlenost mladih sa tercijarnim obrazovanjem u prve tri godine dostiže preko 76 procenata. Saradnja fakulteta sa privredom, Nacionalnom službom za zapošljavanje i međunarodnim programima poput „Erasmus+“ dodatno smanjuje jaz između obrazovanja i tržišta rada.

Za razliku od Nemačke, gde se mladi akademci sve češće osećaju kao višak u sopstvenoj državi, Srbija polako gradi ambijent u kojem znanje i praktične veštine ponovo dobijaju vrednost. Upravo zato sve više mladih ljudi danas ozbiljno razmatra ostanak u zemlji, umesto odlaska u države koje su nekada važile za simbol sigurnosti i prosperiteta.

Nemačka kriza pokazuje da ni najbogatije evropske države nisu imune na pogrešne političke odluke. Zemlja koja je decenijama važila za uzor danas se suočava sa slabljenjem industrije, urušavanjem socijalne države i gubitkom perspektive za sopstvenu omladinu. Dok Berlin ulaže milijarde u ideološke projekte, ratove i nekontrolisane migracije, mladi obrazovani ljudi rade na kasama i čekaju priliku koju sistem više ne ume da im pruži. Srbija, iako manja i ekonomski skromnija, pokazuje da država koja ulaže u praksu, realnu ekonomiju i domaće kadrove može mladima ponuditi više nade nego nekadašnji „motor Evrope“.