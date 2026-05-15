Si Đinping i Donald Tramp, predsednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država, tokom Trampove dvodnevne posete Pekingu saglasili su se oko nove vizije izgradnje konstruktivnih kinesko-američkih odnosa strateške stabilnosti kao i "nove pozicioniranosti" u bilateralnim odnosima, navodi portal "Global tajms".

Prema analizi kineskog lista, strateško usmerenje bilateralnih odnosa planirano je za sledeće tri godine i duže, dok "'nova pozicioniranost' trasira i novi kurs za džinovski brod kinesko-američkih odnosa kako bi pronašao put kroz oluje i nesmetano plovio, a ujedno unosio i veću stabilnost i izvesnost u budućnost globalnog razvoja.

"Predsednik Si je jasno naglasio da 'konstruktivna strateška stabilnost' podrazumeva pozitivnu stabilnost sa saradnjom kao glavnim okosnicom, zdravu stabilnost sa takmičenjem u odgovarajućim granicama, stalnu stabilnost sa razlikama koje je moguće prevladati, i trajnu stabilnost sa predvidivim mirom", navodi se u tekstu "Global tajmsa".

Ove "četiri stabilnosti" ocrtavaju jasan i ostvariv plan za kinesko-američke odnose. Nije reč o privremenom rešenju, već o dugoročnom pristupu. Nije reč o igri nultog zbira, već o uzajamnoj koristi i saradnji uz zajednički dobitak.

"'Četiri stabilnosti' vode stratešku stabilnost konstruktivnim stavom i čuvaju dugoročni razvoj kroz stratešku stabilnost, što jasno pokazuje da su kinesko-američki odnosi, odnosi između velikih sila koje su u potpunosti sposobne da jedna drugoj pomognu u uspehu i da zajedno napreduju", dodaje se.

Predlog nove pozicioniranosti kinesko-američkih odnosa zasnovan je na dubokom uvidu u tokove istorije i preciznom sagledavanju zajedničkih interesa dveju zemalja, nastavljeno je u analizi.

U Velikoj dvorani naroda, predsednik Si je postavio tri temeljna pitanja o kinesko-američkim odnosima:

Da li Kina i SAD mogu da prevaziđu Tukididovu zamku i stvore novu paradigmu odnosa između velikih sila?

Mogu li zajedno odgovoriti na globalne izazove i obezbediti veću stabilnost svetu?

Mogu li zajedno izgraditi svetlu budućnost za bilateralne odnose u interesu dobrobiti oba naroda i budućnosti čovečanstva?

Si je naglasio da su ovo pitanja od suštinskog značaja za istoriju, svet i ljude, kao i pitanja našeg vremena na koja lideri velikih zemalja moraju zajedno odgovoriti.

Izgradnja "konstruktivnih kinesko-američkih odnosa strateške stabilnosti" predstavlja još jedan ključni korak ka stvaranju nove paradigme odnosa između velikih sila.

Pre pedeset i pet godina, "ping-pong diplomatija" između Kine i SAD probila je led koji je zamrzao odnose više od dve decenije, postavši važan događaj u istoriji savremenih međunarodnih odnosa.

Ističe se da su dve zemlje neprestano pisale izvanredna poglavlja prijateljstva kroz brojne priče o otvorenosti i saradnji, kao i da je istorija iznova dokazivala da "okretanje leđa jedne drugoj nije opcija, da je pokušaj preoblikovanja one druge nerealan, te da bi svaki sukob ili konfrontacija imali nepodnošljive posledice po obe strane".

Sada je susret trajao više od dva sata. Tramp je hvalio i Sija i Kinu, a njih dvojica su razmenila mišljenja o važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima, poput situacije na Bliskom istoku, krize u Ukrajini i Korejskog poluostrva, i saglasili se da podrže jedan drugog u organizovanju uspešnog Sastanka ekonomskih lidera APEC-a i Samita G20 ove godine, trasirajući novi put "saradnje uz zajednički dobitak za Kinu, SAD i svet", ističe "Global tajms".

Navedeno je i da je sastav poslovne delegacije SAD znak da kinesko-američka saradnja nastavlja da se proširuje i produbljuje.

Na prijemu dobrodošlice za predsednika Trampa, predsednik Si je ponovo naglasio da je ključno pitanje od kojeg zavisi da li odnos može stabilno napredovati pitanje poštovanja i mogućnosti miroljubivog suživota i saradnje, uz zajedničke dobitke.

"Konstruktivni kinesko-američki odnosi strateške stabilnosti ne smeju biti samo parola, već obaveza koja se ogleda u akcijama obe strane u istom pravcu. Samo jačanjem temelja može zgrada kinesko-američkih odnosa čvrsto stajati. Ako su temelji uzdrmani, ne može biti smislene konstruktivnosti ni strateške stabilnosti", stoji u analizi.

U četvrtak su predsednik Si i predsednik Tramp posetili Hram neba. Dvojica lidera su se fotografisala zajedno na prostranom trgu ispred Dvorane molitve za dobru žetvu.

Rojters je komentarisao da je Hram neba mesto gde su nekada carevi molili za dobru žetvu, i da dve strane tamo traže "dobru žetvu".

"Nova pozicioniranost konstruktivnih kinesko-američkih odnosa strateške stabilnosti nudi ljudima viziju u kojoj Kina i SAD prevazilaze igru nultog zbira, zajedno rade na savladavanju izazova i dele prilike za razvoj sa novog polazišta. Strateško usmerenje dva šefa države ne samo da pokazuje pravac za bilateralne odnose, već i unosi dragoceno poverenje i pozitivnu energiju u svetski mir i razvoj", zaključuje se u tekstu "Global tajmsa".