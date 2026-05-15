Sastanak predsednika Kine Si Đinpinga sa američkim kolegom Donaldom Trampom bio je važan, jer kinesko-američki odnosi ulaze u novu istorijsku fazu, rekao je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji, prenosi agencija RIA Novosti.

"Najvažniji politički konsenzus koji su postigli predsednici bio je sporazum o izgradnji konstruktivne strateške stabilnosti između Kine i Sjedinjenih Država", rekao je Vang Ji.

Odnosi dve zemlje, objasnio je ministar, trebalo bi da budu stabilni i podložni upravljanju, "a ne da liče na rolerkoster sa stalnim usponima i padovima". Prema njegovim rečima, odnosi SAD i Kine su "najkomplikovaniji bilateralni odnosi u svetu, a njihova zvezda vodilja ostaje diplomatija dva predsednika".

"Mirna koegzistencija je najveći zajednički imenilac Kine i Sjedinjenih Država. Nijedna zemlja ne bi mogla da izdrži posledice sukoba i konfrontacije između dve zemlje. Sukob je osuđen na katastrofu za obe zemlje i ceo svet, dok saradnja može doneti mnoge velike rezultate koji će koristiti obema zemljama i celom svetu", ocenio je on.

Predsednik Kine Si Đinping posetiće Sjedinjene Države ove jeseni na poziv predsednika SAD Donalda Trampa, najavio je kineski ministar.

Kina i Sjedinjene Države se nadaju završetku ukrajinske krize i uložile su napore u njeno rešavanje, dodao je.

"Što se tiče ukrajinske krize, Kina i Sjedinjene Države se nadaju da će se ovaj sukob uskoro završiti, a obe strane su takođe uložile značajne napore da unaprede mirovne pregovore", rekao je Vang Ji.

Osim toga, naglasio je da Kina poziva Sjedinjene Države i Iran da nastave da rešavaju sporove, uključujući nuklearno pitanje. Prema njegovim rečima. Kina se zalaže za "brzo otvaranje Ormuskog moreuza uz održavanje prekida vatre".

Analitičari kažu da su rat u Iranu i zatvaranje Ormuskog moreuza dali stratešku prednost Kini tokom pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i da poseta Donalda Trampa nije bila onako trijumfalna kako je on očekivao pre nego što se ispostavilo da je Iran mnogo tvrđi orah nego što su to njegovi savetnici očekivali.