Na sednici Predsedništva Stranke demokratske akcije (SDA) odlučeno je da će kandidat za Predsedništvo BiH biti lider te stranke Bakir Izetbegović, potvrđeno je za Avaz.

Ova odluka dolazi nakon što je Izetbegović prethodno dobio jednoglasnu podršku kantonalnih odbora stranke, te i sam najavio kandidaturu. Lider SDA uveren je u svoju izbornu pobedu.