Šok-obrt u slučaju smrti oca, majke i 2 ćerke: Mislili su da im je lubenica došla glave, a onda su forenzičari pronašli nešto jezivo u njihovim organima (foto)

Porodica Dokadija pronađena je mrtva u svom domu u Mumbaju 25. aprila nakon što su pojeli lumbenicu, a sada su urađeni forenzički testovi

 
Autor: Milica Krstić
14.05.2026. 20:48
Skoro tri nedelje nakon što su četiri člana indijske porodice pronađena mrtva u svom domu, istražitelji su za BBC rekli da nisu bliži rešavanju slučaja.

 Porodica Dokadija, koju su činili Abdulah, njegova supruga Nasrin i njihove dve ćerke Aješa i Zainab, pronađene su mrtve u svom domu u Mumbaju 25. aprila 2026. godine.

Kada se vest pročula, indijski mediji su slučaj brzo nazvali "smrću od lubenice", po onome što je porodica poslednji put jela.

Tragedija je dobila ogromnu medijsku pažnju, a naslovi su upozoravali ljude da budu oprezni kada konzumiraju jedno od najpopularnijih letnjih voća u Indiji.

Bilo je tvrdnji da je voće otrovano i da su par i njihove tinejdžerske ćerke umrle kao posledica toga.

To je čak dovelo do pada cena lubenica na pijacama u Mumbaju nakon što je potražnja pala. Takođe su rasprostranjene javne spekulacije o tome da li su smrti bile slučajne ili namerne.

"Nismo isključili ubistvo, nesreću ili samoubistvo"

Prošle nedelje, policija u Mumbaju je objavila da su forenzički testovi pokazali da je porodica Dokadija ubijena cink fosfidom, visoko toksičnom hemikalijom koja se često koristi kao otrov za pacove. Rečeno je da je pronađena u njihovim organima i u ostacima voća. Ali uprkos otkriću, slučaj je daleko od rešenog i ostavlja mnoga pitanja bez odgovora.

Policijski izvori su juče rekli za BBC da još uvek nema jasnog motiva ili informacija o tome kako je otrov dospeo u lubenicu.

- Još uvek prikupljamo dokaze i razmatramo sve moguće motive. Nismo isključili ubistvo, nesreću ili samoubistvo - rekao je visoki policijski zvaničnik.

Porodica Dokadija je živela na prvom spratu stare zgrade u oblasti Pidoni na jugu Mumbaja. U svojim početnim izjavama nakon smrti, policija je rekla da je porodica te večeri ugostila rođake na večeri birijanija, jela od pirinča sa mesom i začinima.

Gosti su otišli ​​u 22.30, a nekoliko sati kasnije porodica je jela lubenicu. Ubrzo nakon toga, svi su se razboleli.

 

Ubuo ih otrov za pacove, a ne lubenica

Komšijski lekar je pokušao da pomogne

- Svi su počeli da povraćaju i imali su dijareju. Odvedeni su u obližnju bolnicu, a kasnije u bolnicu JJ. Nažalost, sve četiri osobe su preminule - rekao je medijima zamenik policijskog komesara.

Čuvši šta se dešava, komšije su požurile da pomognu, uključujući i doktora, koji živi na četvrtom spratu.

- Primetio sam da najmlađa devojčica ima poteškoća da diše. Počeo sam sa reanimacijom, ali pošto se njeno stanje nije poboljšavalo, odvedena je u obližnju bolnicu. Tamo je preminula - rekao je doktor za BBC Marati.

- Ostale troje su prebačene iz lokalne bolnice u bolnicu - dodao je, napominjući da su i oni preminuli. Njihovi obdukcijski izveštaji se još uvek čekaju. Policija je saopštila da je zaplenila svu hranu, uključujući koru lubenice, kako bi proverila da li je otrovana.

Zgrada u kojoj je živela porodica Dokadija ima problem sa pacovima

Pošto je to bilo poslednje što je porodica jela, istraga se usmerila na voće. Izveštaj Laboratorije za forenzičke nauke (FSL) u Mumbaju prošle nedelje pomerio je fokus sa lubenice na cink fosfid.

- Hemikalija je otkrivena u uzorcima unutrašnjih organa preminulog. Konkretno u jetri, bubrezima i slezini, kao i u uzorcima sadržaja želuca, žuči i abdominalne masti. Cin fosfid je takođe otkriven u uzorku lubenice - rekao je direktor FSL-a.

Istražitelj je potvrdio da je hemikalija "pronađena u uzorcima lubenice prikupljenim tokom istrage, ali ne i u drugim uzorcima hrane poslatim na analizu".

Ubio ih otrov za pacove?

Prema pisanju Indijan Ekspresa, zgrada u kojoj je živela porodica Dokadija ima problem sa pacovima, a mnogi stanovnici koriste otrove i zamke da bi ih se rešili. Neki od otrova sadrže cink fosfid, koji je "izuzetno toksično hemijsko jedinjenje", kaže lekar u Mumbaju.

Kada se proguta ili dođe u kontakt sa vlagom, hemikalija stvara fosfinski gas, koji sprečava ćelije u telu da koriste kiseonik i izaziva otkazivanje više organa.

- Simptomi uključuju povraćanje, stezanje u grudima, kratak dah i šok. Čak i veoma male količine mogu biti fatalne - objasnio je lekar.

Visoki policijski zvaničnik je juče rekao za BBC da su i dalje zbunjeni kako je otrov za pacove dospeo u voće.

- Ispitali smo 40-50 ljudi, uključujući rođake, prijatelje, komšije i kolege. Formirali smo nekoliko timova koji će raditi na slučaju. Nastavićemo da radimo dok ne pronađemo odgovore - rekao je.

(Alo.rs/BBC)

