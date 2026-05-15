Na zelenim padinama u okolini kineskog grada Hangzhou svakog proleća odvija se gotovo ritualna berba jednog od najskupljih čajeva na svetu. Farmeri pažljivo skidaju tek izrasle pupoljke i spuštaju ih u korpe, jer upravo od tih sitnih listova nastaje čuveni Longjing čaj, poznat i kao „zeleno zlato“.

Njegova cena može dostići čak 7.800 evra po kilogramu, a razlog za to nisu samo kvalitet i ukus, već i veoma zahtevni uslovi uzgoja.

Čaj koji je vekovima bio luksuz za careve

Longjing ili „Zmajev bunar“ vekovima ima posebno mesto u kineskoj tradiciji. Raste na brežuljcima oko Zapadno jezero, u oblasti poznatoj po blagoj klimi, čestim maglama i zemljištu bogatom mineralima.

Legenda kaže da je kineski car Qianlong bio toliko očaran ovim čajem da je određene zasade proglasio carskim i rezervisao ih isključivo za dvor.

Danas je Longjing simbol luksuza, tradicije i prestiža.

Zašto je toliko skup?

Najveću vrednost imaju prvi prolećni pupoljci koji se beru krajem marta i početkom aprila. Ti mladi listovi imaju blag, gotovo kremast ukus, sa notama kestena i bez karakteristične gorčine koju imaju mnogi zeleni čajevi.

Berba traje veoma kratko i svaki list se ubira ručno.

Nakon toga sledi još zahtevniji proces – listovi se ručno prže u velikim wok tiganjima na visokim temperaturama. Upravo taj način obrade daje čaju prepoznatljivu aromu i izgled.

Iskusni majstori tvrde da mašine nikada ne mogu potpuno da zamene ljudske ruke.

Zašto ovakav čaj gotovo sigurno ne bi uspevao u Srbiji?

Iako Srbija ima kvalitetnu zemlju i dobru klimu za mnoge kulture, Longjing traži veoma specifične uslove koje je teško reprodukovati van Kine.

Ovaj čaj najbolje uspeva u:

toploj i vlažnoj klimi bez ekstremnih temperatura,

oblastima sa čestim maglama i blagim suncem,

zemljištu posebne kiselosti i mineralnog sastava,

regionima gde nema jakih zimskih mrazeva.

U Srbiji je najveći problem upravo klima. Naše zime su previše hladne, sa čestim minusima i naglim promenama temperature, što biljka čaja veoma teško podnosi.

Pored toga, Longjing zahteva konstantnu vlagu i veoma specifičan ritam sazrevanja listova. Upravo zahvaljujući sporom rastu u maglovitim kineskim brdima dobija svoj karakterističan ukus i aromu.

Stručnjaci smatraju da bi eventualno mogli postojati mali eksperimentalni zasadi u plastenicima ili u pojedinim mikroklimama na jugu Srbije, ali komercijalni uzgoj poput kineskog gotovo je nemoguć.

Drugim rečima – nije problem samo u biljci, već u celom spoju klime, zemljišta, tradicije i načina obrade koji se vekovima razvijao upravo u Kini.

Tržište puno kopija i falsifikata

Ogromna popularnost Longjinga dovela je i do velikog broja lažnih proizvoda. Zato su kineske vlasti strogo zaštitile oblast u kojoj sme da se proizvodi originalni čaj.

Autentični Longjing dolazi iz zone od svega 168 kvadratnih kilometara, a sertifikovani proizvođači koriste posebne oznake i QR kodove koji potvrđuju poreklo.

„Zeleno zlato“ koje svet pokušava da kopira

Danas se Longjing ne smatra samo napitkom, već delom kineskog kulturnog nasleđa.

Dok mnogi pokušavaju da reprodukuju njegov ukus širom sveta, pravi poznavaoci tvrde da original može nastati samo među maglovitim brdima Hangzhoua, gde klima, zemlja i tradicija zajedno stvaraju čaj koji je postao luksuz u šolji. Tekst preuzet i prerađen sa Putni Kofer.hr