Nezapamćena scena dogodila se na aerodromu u Pekingu neposredno pred poletanje američkog predsednika Donalda Trampa, kada je osoblje Bele kuće navodno pokupilo i bacilo sve predmete koje su kineski zvaničnici podelili američkoj delegaciji.

Prema tvrdnjama dopisnice „New York Posta“ iz Bele kuće Emili Gudin, američko osoblje nije dozvolilo da bilo šta što je stiglo iz Kine bude uneto u predsednički avion Air Force One.

„Sve su bacili u kantu“

Kako je navela u objavi na mreži X, među predmetima koji su završili u smeću bili su:

akreditacije delegacije

privremeni telefoni

službeni bedževi

ostali promotivni i logistički materijali

– Američko osoblje uzelo je sve što su kineski zvaničnici podelili delegaciji i bacilo ih u kantu pre ukrcavanja u Air Force One. Ništa iz Kine nije smelo u avion – napisala je Gudin.

Ovaj potez odmah je izazvao spekulacije o strahu od prisluškivanja, špijunaže i bezbednosnih rizika tokom Trampove posete Pekingu.

Tramp stisnuo pesnicu pred ulazak u avion

Donald Tramp napustio je Peking nakon višednevnih razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, tokom kojih su dve strane pokušavale da smire tenzije između najvećih svetskih ekonomija.

Kako prenosi CNN, Tramp je prilikom ukrcavanja u avion stisnuo pesnicu i mahnuo okupljenima na pisti, dok su ljudi u plavim uniformama pozdravljali američku delegaciju mašući kineskim i američkim zastavama.

Trodnevna poseta puna simbolike

Tokom boravka u Kini, Tramp je učestvovao u:

državnom banketu

bilateralnim sastancima sa Si Đinpingom

radnom ručku

obilascima istorijskih lokaliteta

zvaničnoj čajanci sa kineskim rukovodstvom

Ipak, upravo scena sa bacanjem kineskih predmeta pred ulazak u Air Force One potpuno je zasenila završetak posete i izazvala buru komentara na društvenim mrežama.

Mnogi već tvrde da ovakav potez pokazuje koliko je nepoverenje između Vašingtona i Pekinga i dalje ogromno uprkos diplomatskim osmesima pred kamerama.