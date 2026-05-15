Jedan od najviših nemačkih vojnih zvaničnika poslao je dramatično upozorenje koje je uzdrmalo Evropu i NATO savez. Generalni inspektor Bundesvera Karsten Brojer izjavio je da bi Rusija mogla da bude spremna za direktno vojno testiranje NATO-a već do 2029. godine — ili čak ranije.

– Različiti indikatori, ponovno naoružavanje, jačanje osoblja, ekonomski i politički razvoj, svi se slivaju u jednu tačku: 2029. Da li bi se to moglo dogoditi ranije? Da – upozorio je Brojer.

Njegove reči dolaze u trenutku kada se rat u Ukrajini dodatno zaoštrava, a evropske zemlje ubrzano povećavaju vojne budžete i pripremaju nove planove odbrane.

Posebnu pažnju izazvala je njegova izjava da Nemačka mora da razvije „sposobnost za borbu večeras“, odnosno vojsku spremnu za trenutno raspoređivanje u slučaju izbijanja većeg sukoba.

– Naš problem je u Moskvi i nigde drugde – poručio je nemački general.

Da li je Nemačka prva meta?

Brojer nije jedini koji upozorava na mogućnost direktnog sukoba između Rusije i NATO-a.

Slična upozorenja poslednjih meseci stižu i od generalnog sekretara NATO Marka Rutea, kao i brojnih evropskih bezbednosnih stručnjaka.

Među njima je i estonski analitičar Erki Kurt, koji tvrdi da bi upravo Nemačka mogla da bude jedna od prvih meta eventualne ruske eskalacije.

Prema njegovim rečima, udar na nemačku teritoriju imao bi mnogo veći politički i vojni efekat nego eventualni napad na baltičke države.

Takve procene dodatno podižu tenzije u Evropi, posebno zbog činjenice da Berlin poslednjih meseci intenzivno radi na jačanju vojske i modernizaciji naoružanja.

Berlin traži novo oružje za veliki sukob

U intervjuu je otkriveno i da Nemačka razmatra nabavku novih sistema dugog dometa, uključujući američke krstareće rakete Tomahavk.

Kako prenose nemački mediji, ministar odbrane Boris Pistorijus uskoro putuje u Vašington kako bi razgovarao o mogućoj kupovini raketnih sistema.

Brojer je potvrdio da Berlin više ne računa na ranije planirano raspoređivanje američkih raketa u Nemačkoj, već pokušava da pronađe sopstveno privremeno rešenje.

– Ovo je strateško pitanje – rekao je nemački general.

Evropa ulazi u novu eru straha

Izjave nemačkog vojnog vrha dolaze u trenutku kada evropske zemlje sve otvorenije govore o mogućnosti šireg sukoba sa Rusijom.

Rat u Ukrajini već je promenio bezbednosnu arhitekturu Evrope, a sve češće se govori o novom hladnom ratu, pa čak i o mogućem direktnom sudaru NATO-a i Moskve.

Zbog toga mnoge države ubrzano ulažu milijarde u vojsku, protivvazdušnu odbranu i raketne sisteme.

Iako zvaničnici NATO-a tvrde da Alijansa ne želi sukob sa Rusijom, upozorenja o mogućem „testiranju NATO-a“ dodatno podgrevaju strah od šire evropske eskalacije.