Slovačka razmatra direktnu kupovinu nafte od Ruske Federacije, koja se trenutno obavlja preko mađarske kompanije MOL, objavio je premijer te zemlje Robert Fico, prenosi agencija RIA Novosti.

"Naftu za Slovačku kupuje kompanija MOL, koja je vlasnik rafinerije 'Slovnaft' (u Bratislavi). Na stolu je tema da li bi Slovačka mogla da postane partner u snabdevanju ruskom naftom", rekao je premijer Slovačke Robert Fico na konferenciji za novinare, koju je prenosio slovački televizijski kanal TA3.

Takođe je izjavio da je o tome razgovarao sa predstavnicima državnog operatera sistema za transport nafte 'Transpetrol', koji bi mogao da istupi kao kupac ruske nafte za rafineriju u Bratislavi.

"To bi morala da bude državna kompanija koja bi kupovala naftu od Ruske Federacije. 'Transpetrol' bi takođe mogao da bude jedna od tih organizacija, jer se bavi transportom nafte, i prirodno je da su oni bili prva kompanija sa kojom sam razgovarao o ovoj temi", napomenuo je premijer Slovačke Robert Fico.

Slovački premijer je dodao i da će preneti "važne informacije" evropskim političarima nakon razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi 9. maja.

Izjavio je da je Putin "vrlo jasno" izneo svoj stav o rešavanju sukoba u Ukrajini.

"Mislim da je to informacija koju treba preneti našim partnerima", dodao je premijer Slovačke Robert Fico.

Premijer Slovačke Robert Fico smatra da je dužnost evropskih država da se uključe u "ozbiljan dijalog" sa Rusijom, u kojem će pokazati isto poštovanje prema svojim ruskim partnerima kao što pokazuju prema svojim ukrajinskim.

Međutim, on je napomenuo da Evropska Unija živi u "čudnoj iluziji" da se sukob u Ukrajini može rešiti vojnim putem.

Premijer Slovačke Robert Fico je 10. maja održao hitan sastanak sa 'Transpetrolom' o rezultatima pregovora sa Rusijom o isporuci energenata. Kompanija upravlja slovačkim delom naftovoda "Družba" i obezbeđuje tranzit i distribuciju nafte unutar Slovačke.

Do ovih promena je došlo nakon što je u Mađarskoj na vlast došao Peter Mađar koji je zamenio Viktora Orbana koji je imao dobre odnose kako sa Slovačkom tako i sa Rusijom.