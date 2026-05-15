Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd počinje za tačno godinu dana, 15. maja 2027. godine, a trajaće do 15. avgusta iste godine.

Tim povodom, oko 21 čas na Ušću biće spektakularni vatromet.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd održaće se pod sloganom "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve".

Tokom održavanja izložbe Beograd će biti centar sveta, svetska prestonica inovacija, kulture i sporta, a do danas učešće su potvrdile 134 zemlje i tri međunarodne organizacije.