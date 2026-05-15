Rijaliti učesnica Mina Vrbaški sumnja da je u drugom stanju, a ukoliko se njene sumnje potvrde, poručila je da će zadržati dete.

Nakon što je Viktor Gagić odlučio da zauvek prekine odnos sa njom, satima ga je molila da joj pruži još jednu šansu.

Međutim, ostao je neumoljiv, a tokom današnje emisije "Gledanje snimaka" otkriveno je da Mina sumnja da je trudna.

-Mislila sam da će to biti dobra stvar, ali sad se videlo šta mi je donelo što nisam bila iskrena. Ako je ljubav velika valjda može da se da šansa. Poslednjih par dana sam bila u daunu. Bude teško kad se vežeš za nekoga. Povlačila sam se i kajem se zbog toga. Žao mi je što kaže da sam bila lažna i što sam dopustila sebi to. Nisam ja njega odmah ni zavolela, ali kad se sve to dešavalo nisam znala na koji način da to ispravim. Znala sam da ako kažem da će on da ode. Rekao je sam da je znao da je to istina - govorila je ona.

"Nikad ne bih abortirala u životu"

Sa druge strane, Gagić je istakao da nije verovao da neko može da ode toliko daleko i ponovio da se neće vraćati Mini, za koju tvrdi da ga je "pravila majmunom".

Voditelj Milan Milošević ga je upitao kako bi reagovao ukoliko se ispostavi da je trudna.

-Ne može da bude trudna - rekao je on i odbio da dalje polemiše na tu temu.

Vrbaški, međutim, i dalje ima određene sumnje.

-Dača me pitao zašto toliko povraćam. Nikad ne bih abortirala u životu - naglasila je učesnica na kraju.