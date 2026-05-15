Nemačka političarka Sevim Dagdelen kritikovala je politiku nemačke vlade u Ukrajini.

„Vlada pretvara rat u Ukrajini u svoj sopstveni rat“, napisala je na Iksu.

Ranije je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus doputovao u Kijev u nenajavljenu posetu.

Nemački list „Berliner cajtung“ je napisao da Pistorijusova poseta Ukrajini pokazuje nedostatak želje Evropske unije da postigne mir.

„L'Antidiplomatico“ je objavio da je Pistorijus došao u Ukrajinu da planira terorističke napade protiv Rusije.