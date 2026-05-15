"Nastavljamo da dokumentujemo pokušaje Rusije da dublje uvuče Belorusiju u rat protiv Ukrajine. Znamo da su održani dodatni kontakti između Rusa i Aleksandra Lukašenka, sa ciljem da ga ubede da se pridruži novim ruskim agresivnim operacijama", napisao je Zelenski.

Zelenski je rekao da Rusija razmatra planove za operacije južno i severno od beloruske teritorije "ili protiv pravca Černigov-Kijev u Ukrajini ili direktno protiv jedne od NATO zemalja sa teritorije Belorusije".

"Ukrajina ima detalje razgovora između Rusije i Belorusije. Ukrajina će bez sumnje braniti sebe i svoj narod ako Aleksandar Lukašenko donese pogrešnu odluku i odluči da podrži i ovu rusku nameru. Naložio sam našim Odbrambenim i bezbednosnim snagama Ukrajine da ojačaju odgovarajući pravac i predstave naš plan odgovora, koji će biti razmotren i odobren na sastanku Štaba", dodao je on.

Kako je ranije objavljeno, Zelenski je nedavno potpisao novi paket sankcija, uključujući mere usmerene na subjekte iz Belorusije.





Tramp upozorava da napad na Kijev menja sve



Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ruski raketni napad na stambenu zgradu u Kijevu, u kojem je stradalo 24 ljudi, ozbiljno ugrožava postizanje mirovnog rešenja jer ovakva eskalacija direktno unazađuje diplomatske napore.

Govoreći novinarima na letu aviona ErFors 1 prilikom povratka iz Kine, Tramp je rekao da je o tome razgovarao sa kineskim predsdenikom Si Đinpingom i da su se oni saglasili da je potrebno da se borbe okončaju.

- Želimo da vidimo da se taj sukob reši. Do sinoć je izgledalo dobro, ali Ukrajinci su sinoć pretrpeli veliki udarac. Dakle, doći će do kraja rata, ali to je šteta - rekao Tramp.

U ruskom raketnom napadu na Kijev ubijeno je 24 ljudi, od čega troje dece. Direktorka Odeljenja za zdravstvo Kijevske gradske državne administracije Tatjana Mostepan ranije je saopštila da je u ruskom masovnom napadu povređeno 56 osoba, među kojima je dvoje dece.

Ruske trupe su u noći 14. maja pokrenule masovni vazdušni napad na Ukrajinu, ciljajući posebno Kijev.