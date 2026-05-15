Ministar finansija Siniša Mali izjavio je gostujući na RTS-u da građani Srbije još uvek nisu potpuno svesni koliko je velika stvar to što će Beograd biti domaćin specijalizovane izložbe Ekspo 2027, koju je opisao kao najveću manifestaciju u istoriji Srbije.

– Mislim da narod Srbije još uvek nije svestan kakvu smo stvar uradili i koliko je važan događaj pred nama – rekao je Mali.

„Hajde da pobedimo Ameriku“

Ministar je otkrio da je još 2022. godine sa predsednikom Aleksandrom Vučićem razgovarao o kandidaturi Srbije za Ekspo.

– Rekao sam predsedniku Vučiću: „Hajde da pokušamo da pobedimo jednu Ameriku, jednu Španiju, jednu Argentinu, jedan Tajland, da vidimo da li jedna mala Srbija može da se izbori da bude domaćin najveće svetske manifestacije ikada u našoj istoriji“ – izjavio je Mali.

Kako je naveo, Srbija je već naredne godine dobila ogromnu međunarodnu podršku.

– Čak 81 država sveta dala je podršku upravo Srbiji – naglasio je ministar finansija.

„Skok u budućnost“

Mali je istakao da je cilj države da kroz projekat „Skok u budućnost“ Srbija do 2027. godine izgleda potpuno drugačije.

Prema njegovim rečima, građane očekuju:

novi autoputevi i brze saobraćajnice

ulaganja u zdravstvo

razvoj školstva i kulture

jačanje energetike

modernizacija infrastrukture širom zemlje

– Nama je cilj da sledeće godine predstavimo Srbiju u potpuno drugačijem svetlu – poručio je Mali.

Ekspo 2027 biće održan u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine i predstavljaće prvu međunarodnu specijalizovanu izložbu ovog tipa u jugoistočnoj Evropi.