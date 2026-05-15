Kako piše Asia Times, ključnu ulogu u tome imaće nuklearni torpedo „Posejdon“ zajedno sa specijalno projektovanom podmornicom „Habarovsk“.

Prema navodima tog medija, Moskva planira da upravo „Habarovsk“ postane jedan od glavnih nosača sistema „Posejdon“, oružja koje se na Zapadu sve češće opisuje kao potencijalni izazov za postojeće sisteme protivraketne i pomorske odbrane.

U analizi se navodi da je „Habarovsk“ podmornica duga oko 135 metara, razvijena kombinovanjem tehnoloških rešenja sa podmornica klase „Borej“ i „Belgorod“, prve poznate platforme za nošenje „Posejdona“.

Prema procenama iznetim u tekstu, podmornica bi mogla da nosi do šest nuklearnih torpeda „Posejdon“ smeštenih u bočnim odeljcima, dok bi broj klasičnih torpeda bio ograničen, što ukazuje na njenu specijalizovanu stratešku ulogu.

Asia Times ocenjuje da je „Posejdon“ osmišljen kao sistem sposoban da zaobiđe protivraketnu odbranu i ugrozi priobalne gradove, ključnu infrastrukturu i udarne grupe nosača aviona. Upravo zbog tih sposobnosti, navodi se u tekstu, ovaj projekat izaziva ozbiljnu pažnju i zabrinutost u zapadnim vojnim krugovima.

U analizi se podseća da Rusija još od ranih 2000-ih intenzivno ulaže u modernizaciju nuklearnog arsenala, posebno nakon povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz Sporazuma o protivraketnoj odbrani.

Taj period označen je kao početak ubrzanog razvoja novih strateških sistema koje Moskva predstavlja kao odgovor na promene globalne bezbednosne ravnoteže.

Pored „Posejdona“, tekst pominje i druga ruska oružja koja su poslednjih godina privukla veliku međunarodnu pažnju. Među njima su hipersonična raketa „Kinžal“, koja je prema ranijim izjavama Vladimira Putina u operativnoj upotrebi od 2017. godine, kao i raketa globalnog dometa „Burevestnik“.

Takođe se navodi da je sistem „Orešnik“ od prošle godine na borbenom dežurstvu i da može biti opremljen nuklearnim bojevim glavama.

Asia Times zaključuje da razvoj ovih sistema pokazuje kako Rusija nastavlja da gradi strateški arsenal koji bi mogao imati važnu ulogu u budućim odnosima velikih sila i konceptu nuklearnog odvraćanja.

Posebna pažnja ipak ostaje usmerena na „Posejdon“, koji se u brojnim analizama opisuje kao jedno od najnepredvidivijih i najneobičnijih savremenih oružja, dok se sve češće postavlja pitanje kako bi njegovo raspoređivanje na podmornici „Habarovsk“ moglo da utiče na budućnost podvodne odbrane i globalne bezbednosti.