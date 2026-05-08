Generalni sekretar nemačke vladajuće partije CDU, Karsten Lineman, interno je upozorio na mogući talas istupanja iz stranke, prenosi nemački „Bild“, pozivajući se na izvore iz partijskog vrha. Prema toj proceni, ukoliko se sadašnji trend nastavi, CDU bi do kraja mandata mogla da ostane bez čak 50.000 članova.

Kako navode nemački mediji, Lineman je o tome govorio na zatvorenoj sednici Predsedništva CDU. Stranka koja je 2024. godine beležila snažan priliv novih članova i uspela da prestigne SPD sada se suočava sa potpuno obrnutim procesom – znatno više ljudi napušta partiju nego što u nju ulazi. Brojka od 50.000 članova označena je kao najcrnji scenario, ali se u vrhu CDU otvoreno priznaje da je nezadovoljstvo unutar baze već sada veoma visoko i da postoji realna opasnost od masovnijeg odlaska.

Razlozi se traže pre svega u kursu aktuelne crno-crvene koalicije i politici kancelara Fridriha Merca. Deo članstva mu otvoreno zamera prevelike kompromise sa SPD-om, naročito u ključnim pitanjima ekonomije, migracija, budžetske discipline i energetske politike. Niska popularnost vlade dodatno pritiska bazu CDU, koja sve glasnije i nestrpljivije traži jasniji konzervativni zaokret i povratak pravim hrišćansko-demokratskim vrednostima.

Lineman nije želeo javno da komentariše navode, ali se iz partijskih krugova poručuje da je problem ozbiljan i da ga ne treba potcenjivati. Za CDU, koja je tradicionalno važila za jednu od najorganizovanijih, najdisciplinovanijih i najmasovnijih nemačkih stranaka, mogući gubitak desetina hiljada članova predstavljao bi težak politički udarac i ozbiljan izazov pred naredne izborne cikluse na saveznom i pokrajinskom nivou.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

CDU Fridriha Merca došla je na vlast uz velika obećanja o konzervativnom zaokretu, ali sada plaća visoku cenu kompromisa sa levicom. Kada stranka počne da gubi sopstvenu bazu, to je jasan znak da se ozbiljno udaljila od politike zbog koje su joj birači i članovi dali poverenje. Članovi koji su verovali u čvršću politiku i zaštitu nemačkih interesa sada odlaze, razočarani što je Merc brzo odustao od predizbornih obećanja i nastavio sa starim establišment kompromisima.

Umesto da ojača desno krilo stranke i donese vidljive promene u migracionoj politici, ekonomiji i budžetu, Merc je izabrao put kontinuiteta sa prethodnim politikom. Rezultat je vidljiv – nezadovoljstvo raste, članstvo se osipa, a popularnost crno-crvene koalicije je na veoma niskom nivou. Za Nemačku, ali i za celu Evropu, ovo je jasno upozorenje da političke elite koje ignorišu glas sopstvenih pristalica na kraju rizikuju da izgube ne samo članstvo, već i legitimitet. Ako CDU nastavi ovim kursom, mogla bi da izgubi daleko više od desetina hiljada članova – mogla bi da izgubi i poverenje šire biračke baze, koja sve više okreće patriotskoj opciji partiji AfD.