Na TikTok profilu „dekatronbox“ objavljen je video sa srpsko-hrvatske svadbe održane u Frankfurtu, koji je za kratko vreme osvojio društvene mreže.

Mlada iz Hrvatske, mladoženja iz Srbije

Kako je navedeno u objavi, mlada dolazi iz Hrvatske, dok je mladoženja iz Srbije.

Njihovo venčanje proteklo je u atmosferi punoj emocija, muzike i veselja, a posebnu pažnju privukla je svadbena kolona koja je prolazila ulicama Frankfurta.

Srpska i hrvatska zastava zajedno u svadbenoj koloni

Na čelu kolone vijorile su se i srpska i hrvatska zastava, dok je iz automobila odjekivala narodna muzika.

Prolaznici su zastajali, snimali atmosferu i sa osmesima posmatrali slavlje koje je spojilo dve porodice, ali i dve različite sredine.

Nakon vožnje kroz grad, slavlje je nastavljeno ispred opštine, gde su se mladenci i zvanično venčali.

Atmosferu su dodatno podigli i trubači, koji su upotpunili veselje i napravili pravi balkanski spektakl usred Nemačke.

Društvene mreže preplavili emotivni komentari

Snimak je ubrzo postao viralan, a komentari podrške i lepih želja nastavili su da se nižu.

Mnogi korisnici društvenih mreža poručili su da upravo ovakve scene pokazuju da su ljubav i zajedništvo jači od svih podela.

„Ovakve ljubavi su najlepše.“

„Neko širi ljubav, neko mržnju.“

„E ovo se zove prava dijaspora.“

„Samo će ljubav spasiti svet.“

Bili su samo neki od komentara ispod objave koja je raznežila region.

Ljubav jača od svih podela

Mnogi su ocenili da je upravo ovaj snimak podsetnik da ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, uprkos razlikama i prošlosti, svakodnevno grade prijateljstva, porodice i zajednički život širom sveta.

A ova svadba u Frankfurtu pokazala je da muzika, osmeh i ljubav često mnogo lakše povezuju ljude nego što ih politika i podele mogu razdvojiti.