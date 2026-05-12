Nemački kancelar Fridrih Merc našao se u centru velikog skandala nakon što je izviždan tokom govora pred predstavnicima sindikata u Berlinu, prenose nemački mediji.

Prema pisanju lista Bild, atmosfera na kongresu Nemačke konfederacije sindikata (DGB) od samog početka bila je veoma napeta, a Merc je tokom obraćanja više puta prekidan glasnim negodovanjem i zvižducima iz publike.

Bild navodi da je nemački kancelar očigledno shvatio da ga ne očekuje prijatno obraćanje, ali da razmere besa koje je doživeo verovatno nije očekivao.