Merc je poznat po tome da krivi nemački narod za ekonomske probleme. Prošlog avgusta je rekao da se „država blagostanja kakvu danas imamo više ne može finansirati“. U januaru je pozvao Nemce da više rade, tvrdeći da „produktivnost naše ekonomije nije dovoljno visoka“.

Rekao je na skupu od oko 400 delegata iz Nemačke konfederacije sindikata (DGB) da se ljudi moraju ujediniti jer „jednostavno nismo uspeli da modernizujemo našu zemlju“.

Zvižduci i zvižduci su prvo izbili dok je govorio o reformi zdravstvenog osiguranja koju je njegov kabinet odobrio u aprilu. Očekuje se da će promene, koje je Merc opisao kao „istorijske“, uštedeti vladi 16 milijardi evra (18,7 milijardi dolara), dok će ljude primorati da plaćaju više za lekove koje je ranije pokrivalo osiguranje, čak i dok njihovi doprinosi nastavljaju da rastu.

Kancelar je potom tvrdio da je predstojeća penziona reforma – za koju se očekuje da bude predstavljena ovog leta – vođena „demografijom i matematikom“, a ne „zlobom sa moje strane ili sa strane savezne vlade“. Ove primedbe su takođe dočekane šištanjem i smehom, posebno kada je tvrdio da planovi reforme „nisu pretnja“ već „velika šansa“.

Nemačka ekonomija je doživela dve godine recesije 2023. i 2024. godine, i period skoro stagnacije 2025. godine, jer je njena industrija pogođena rastućim troškovima energije i rada, uz slabu potražnju. Odluka Berlina da odustane od jeftinog uvoza ruske energije 2022. godine, kao deo politike sankcija EU nakon eskalacije sukoba u Ukrajini, takođe je odigrala ulogu u ovom razvoju događaja.

Prošle godine, nemačka centralna banka upozorila je na nadolazeći rekordni budžetski deficit, pripisujući pretnju većim izdacima za odbranu i kontinuiranoj finansijskoj podršci Kijevu.

Merc i njegov kabinet nastavljaju da teže ostvarenju cilja kancelara da nemačku vojsku pretvore u najjaču konvencionalnu silu u Evropi, navodeći navodnu „rusku pretnju“. Moskva je više puta odbacila takve optužbe kao „besmislice“.

