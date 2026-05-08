Veliki diplomatski skandal potresa Italiju nakon tvrdnji da je bivši šef italijanske ambasade u Uzbekistanu navodno organizovao tajnu prodaju dugoročnih šengenskih viza ruskim državljanima za ogromne sume novca.

Prema pisanju lista „La Republika“, šef italijanske ambasade u Taškentu Pjergabriele Papadija de Botini di Sant'Anjeze navodno je izdavao šengenske vize Rusima po cenama od 4.000 do čak 16.000 evra.

Navodna šema preko turističkih agencija

Kako navodi italijanski list, diplomata je prethodno radio u italijanskom konzulatu u Moskvi, a krajem 2024. godine postavljen je za ambasadora Italije u Uzbekistanu.

U celu priču navodno je uključena i ruska državljanka Tatjana Tarakanova, njegova bivša saradnica, koju je zaposlio u ambasadi nakon dolaska u Taškent.

Prema navodima medija, njih dvoje su zajedno sarađivali sa ruskim turističkim agencijama „Happy Travel“, „Visa4You“ i „Park Lane“ kako bi ruskim državljanima omogućavali dobijanje dugoročnih šengenskih viza.

Vize važile do tri godine

Istraga tvrdi da su pojedini podnosioci zahteva dobijali šengenske vize sa rokom važenja do tri godine, iako navodno nisu ispunjavali standardne italijanske uslove.

Pojedini aplikanti, kako se navodi, nisu ni dolazili lično u ambasadu već su dokumentaciju slali onlajn.

Prema dosadašnjim informacijama, najmanje 95 ruskih državljana navodno je dobilo šengenske vize kroz ovu šemu i trenutno se nalaze u Italiji.

Na računu pronađeni milioni

Prema pisanju medija, tokom istrage je na računu bivšeg ambasadora pronađeno oko tri miliona evra.

Navodi se i da je deo novca navodno prebacivan na račun Tatjane Tarakanove u Bugarskoj.

Papadija je smenjen sa funkcije u decembru 2025. godine, dok istraga o celoj aferi i dalje traje.

Rusima i dalje najlakše do francuske vize?

U tekstu se podseća i na ranije tvrdnje ruskog travel blogera koji je naveo da Francuska trenutno najčešće izdaje šengenske vize ruskim državljanima.

Prema njegovim tvrdnjama, za francusku vizu moguće je aplicirati čak i bez zaposlenja ili prethodnih putovanja.