Stravični neredi potresli su holandski grad Losdreht nakon što su demonstranti tokom protesta protiv smeštaja migranata zapalili prihvatni centar za azilante i pokušali da spreče vatrogasce da ugase požar. Dramatične scene sukoba, eksplozija pirotehnike i intervencije specijalne policije dodatno su pojačale tenzije oko migrantske krize koja poslednjih meseci izaziva sve veće podele širom Zapadne Evrope.

Prema navodima lokalnih vlasti i holandskih medija, oko 400 demonstranata okupilo se ispred bivše gradske većnice u Losdrehtu, koja je privremeno pretvorena u centar za smeštaj migranata. Demonstranti su bacali baklje, vatromet i pirotehniku ka objektu, nakon čega su planuli žbunje i drveće oko zgrade.

Kako prenosi NL Times, u trenutku izbijanja požara u centru se nalazilo 15 azilanata koji su tek stigli tog dana, kao i zaposleni u objektu. Lokalne službe navode da srećom niko nije povređen.

Demonstranti blokirali vatrogasce, policija razbijala protest

Situacija je postala dramatična kada su izgrednici pokušali da spreče vatrogasce da priđu objektu i ugase požar. Prema informacijama lokalnih vlasti, demonstranti su blokirali pristup vozilima hitnih službi, zbog čega je na lice mesta poslata specijalna policija.

Policija je upotrebila silu kako bi rasterala masu i omogućila vatrogascima da intervenišu. Više osoba je uhapšeno tokom sukoba.

Holandski premijer Rob Jetten oglasio se nakon incidenata i oštro osudio nasilje.

– Krajnje je skandalozno kako je grupa izgrednika u Losdrehtu pribegla nasilju, podmetala požare i širila strah među ljudima. Uvek smete da izrazite zabrinutost, ali upotreba sile nikada nije prihvatljiva – napisao je Jeten na mreži X.

Lokalni zvaničnici navode da je atmosfera u gradu već nedeljama izuzetno napeta zbog odluke vlasti da u nekadašnjoj zgradi gradske administracije privremeno smeste migrante.

Sve počelo zbog odluke o smeštaju 110 migranata

Kriza u Losdrehtu počela je nakon odluke opštine Vajdemeren da u bivšoj gradskoj većnici organizuje privremeni smeštaj za 110 tražilaca azila, uglavnom muškaraca koji dolaze bez porodica.

Vest je izazvala burne reakcije među lokalnim stanovništvom. Građani su organizovali proteste, dok je peticiju protiv otvaranja centra potpisalo oko 3.000 ljudi.

Tokom ranijih protesta demonstranti su gađali policiju kamenjem i teškom pirotehnikom, što je bio prvi signal da bi situacija mogla potpuno da eskalira.

Pod pritiskom javnosti, vlasti su kasnije smanjile planirani broj mesta sa 110 na 70, nadajući se da će time smiriti tenzije. Međutim, ni to nije zaustavilo najradikalnije demonstrante.

Vršilac dužnosti gradonačelnika Mark Ferhejen izjavio je da razume zabrinutost građana, ali da nasilje i napadi na centar „ne mogu biti opravdani ni pod kojim okolnostima“.

Šta ovi neredi znače za Evropu

Neredi u Holandiji dolaze u trenutku kada migrantska kriza ponovo postaje jedna od glavnih političkih tema širom Evropske unije. U više evropskih država raste nezadovoljstvo građana zbog novih migrantskih centara, pritiska na socijalni sistem i pitanja bezbednosti.

Analitičari upozoravaju da bi ovakvi sukobi mogli postati sve češći kako raste politička polarizacija i jačaju antiimigrantski pokreti širom Evrope.

Posebno zabrinjava činjenica da su demonstranti pokušali da blokiraju vatrogasce dok je u objektu bilo ljudi, što pokazuje koliko brzo protesti mogu prerasti u ozbiljno nasilje.

Holandske vlasti najavile su dodatne mere bezbednosti oko migrantskih centara, dok policija istražuje organizatore nasilja i moguće ekstremističke grupe povezane sa incidentom.