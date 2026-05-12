Nemačka policija traga za Mirsadom M. iz Srbije zbog sumnje da je, nakon saobraćajne nesreće na auto-putu u Nemačkoj, pored puta ostavio luksuzni sportski automobil "porše GT3" vredan više od 2000.000 evra.

Kako je izvestio "tag24.de", vozač crnog poršea "911 GT3" sa 510 konjskih snaga ostavio je skupoceni sportski automobil na polju u blizini Bruhkebela, u nemačkoj saveznoj državi Hesen, nakon saobraćajne nesreće na putu A66.

Portparol policije je rekao da se nesreća dogodila krajem aprila kada je vozač, koji se kretao u pravcu Frankfurta, naglo zakočio usled čega je proklizao i dva puta udario u zaštitnu ogradu.

Na automobilu su bile srpske registarske tablice.

Ukupna šteta na zaštitnoj ogradi i automobilu, prema rečima portparola policije, iznosi 120.000 evra.

Svedoci su navodno ispričali da su videli muškarca koji je izašao iz vozila nakon nesreće, pogledao vozilo, a zatim pobegao kroz šumu.

Nemačka policija je, preko registarskih tablica, identifikovala državljanina Srbije koji ima privremeni boravak u Nemačkoj.

