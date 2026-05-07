Ipak, kada se umešaju porodica, tradicija i verska uverenja, emocije često padaju u drugi plan, a odnosi pucaju pod pritiskom okoline.

Upravo jedna takva ispovest izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, nakon što je mladić iz Srbije na Reditu podelio priču o raskidu sa bivšom devojkom muslimanske veroispovesti, koja mu se ponovo javila posle godinu i po dana.

„Raskinuli smo jer sam ja hrišćanin, a ona muslimanka“

Kako je objasnio, njegova bivša devojka napravila je lažni profil na Instagramu kako bi mu poslala poruku.

„Javila mi se bivša devojka posle godinu i po dana. Poslala mi je poruku da joj nedostajem i da želi da se venčamo“, napisao je on.

Međutim, kako tvrdi, njihova veza je završena zbog pritiska njene porodice, koja nikada nije prihvatila njihovu ljubav zbog verskih razlika.

„Raskinula je sa mnom jer joj roditelji nisu dozvoljavali da budemo zajedno. Imao sam posao, završen master i bio sam dobar prema njoj, ali njima je jedini problem bio to što je ona muslimanka, a ja hrišćanin“, objasnio je mladić.

Dodao je i da ga je nakon raskida bivša devojka blokirala i vređala, zbog čega sada ne vidi mogućnost obnove veze.

Ponovno javljanje bivše devojke izazvalo lavinu komentara

Njegova objava brzo je postala viralna na Reditu i pokrenula raspravu o ljubavi, religiji i uticaju porodice na emotivne odnose.

„Nije mi jasno šta sada želi. Rekao sam joj da nisam zainteresovan ni za viđanje, a kamoli za brak“, napisao je on i pitao korisnike za savet.

Mnogi su stali na njegovu stranu i ocenili da način na koji je raskid izveden pokazuje da veza nema stabilnu budućnost.

„Način na koji te je ostavila govori dovoljno. Teško je ponovo graditi odnos sa nekim ko te je vređao i blokirao“, glasio je jedan od komentara.

Drugi korisnici upozorili su da bi se isti problemi mogli ponovo pojaviti ukoliko porodica nastavi da utiče na njene odluke.

„Možda se pokajala“

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da ljudi greše i da emocije mogu da se promene s vremenom.

„Možda se pokajala jer je poslušala roditelje. Svi nekada pravimo greške i nekad vredi pružiti drugu šansu ako osećanja još postoje“, napisao je jedan korisnik.

Ova ispovest otvorila je i širu temu o vezama između partnera različitih vera, porodičnim pritiscima i tome koliko roditelji mogu uticati na ljubavne odluke svoje dece. Dok jedni smatraju da ljubav treba da bude jača od svih razlika, drugi veruju da su porodična očekivanja i tradicija često prepreka koju je teško prevazići.